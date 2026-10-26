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„Felicitări poporului sârb”: Reacția lui Nicușor Dan după victoria studenților în alegerile din Serbia

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a felicitat poporul sârb pentru alegerile parlamentare, marcate de cea mai ridicată prezență la vot din ultimele decenii, precum și Lista Studenților pentru victoria obținută. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a transmis că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern de la Belgrad pentru susținerea parcursului european al Serbiei și consolidarea stabilității regionale.

„Felicitări poporului sârb pentru alegerile istorice, marcate de cea mai ridicată prezență la vot din ultimele decenii, și Listei Studenților pentru victoria obținută”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a subliniat disponibilitatea României de a coopera cu viitorul executiv sârb. „România este pregătită să colaboreze cu noul guvern pentru a sprijini parcursul european al Serbiei și pentru a contribui la stabilitatea și prosperitatea regiunii”, a transmis acesta.

Nicușor Dan a evidențiat și legăturile istorice dintre cele două țări. „Legate prin comunitățile noastre și printr-o prietenie îndelungată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic”, a adăugat șeful statului.

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Victoria Listei Studenților la alegerile anticipate de duminică a fost recunoscută de Aleksandar Vučić, după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale conduse de studenți. Rezultatul a fost salutat și de mai mulți lideri europeni, între care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru reformele democratice și integrarea europeană a Serbiei.

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Editor : M.I.

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