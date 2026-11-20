Regizorul Felix Alexa susține că nu a fost înștiințat oficial de încetarea contractului său de muncă cu Teatrul Național „I.L.Caragiale” București, după ce instituția a anunțat public, joi, că raporturile de muncă au încetat începând cu 17 noiembrie 2026. Într-un comunicat transmis vineri, acesta contestă legalitatea deciziei anunțate pe pagina de Facebook a teatrului și afirmă că nu există niciun motiv legal pentru concedierea sa.

„Contractul meu de muncă nu a încetat și nu am primit nicio comunicare în acest sens. Niciun act de modificare/încetare a raporturilor de muncă nu produce efecte fără să fie comunicat angajatului”, a transmis Felix Alexa, vineri, într-un comunicat.

Acesta susține că anunțurile publicate de TNB pe Facebook nu reprezintă o modalitate de comunicare recunoscută de lege în cazul încetării unui raport de muncă. Mai mult, regizorul afirmă că mesajele transmise de instituție sunt contradictorii și creează confuzie în legătură cu viitorul spectacolului „Tartuffe”, de Molière.

Felix Alexa a prezentat și cronologia deciziilor luate de conducerea teatrului în legătură cu producția spectacolului.

Potrivit acestuia, la 26 august 2026, managerul TNB a emis ordinul de intrare în producție a spectacolului „Tartuffe”, cu premiera programată pentru 22 decembrie. Ulterior, la 29 septembrie, a fost anunțată distribuția, din care fac parte Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Marius Manole, Alexandru Potocean, Emilia Popescu și Marcelo Cobzariu. Regia și ilustrația muzicală urmau să fie semnate de Felix Alexa, iar scenografia de Ștefan Caragiu.

Regizorul mai afirmă că, la 13 octombrie, Consiliul artistic al TNB a aprobat în unanimitate spectacolul, în regia și adaptarea sa. O zi mai târziu, Consiliul de administrație a hotărât angajarea lui ca regizor artistic, pe durată determinată, în contextul producției.

În motivarea hotărârii, conducerea teatrului ar fi invocat notorietatea artistică a lui Felix Alexa, colaborarea îndelungată cu trupa TNB și calitatea spectacolelor realizate de acesta.

„Propunerea de angajare a domnului Felix Alexa vine ca urmare a notorietății artistice, a colaborării îndelungate cu trupa TNB, a calității artistice și a longevității spectacolelor realizate de el în TNB”, citează regizorul din motivarea hotărârii.

Felix Alexa susține că spectacolul „Tartuffe” nu poate avea loc fără acordul său

Regizorul afirmă că, după aproximativ trei săptămâni de repetiții, la 10 noiembrie, managerul TNB a dispus suspendarea acestora până la 1 decembrie, prin Decizia nr. 196/2026. El susține că documentul nu conține nicio motivare în fapt sau în drept.

În aceeași zi, teatrul a publicat pe Facebook un comunicat în care anunța suspendarea spectacolului „până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului”. Felix Alexa consideră că mesajul public al instituției avea un conținut diferit față de decizia managerială.

Acesta mai spune că, la 18 noiembrie, actorii din distribuție au fost informați că spectacolul urma să fie transformat într-o lectură publică. Regizorul susține însă că adaptarea piesei îi aparține și că drepturile de autor nu pot fi folosite fără acordul său.

„Aceasta înseamnă că, nici spectacolul, nici lectura publică nu pot avea loc fără acordul meu”, afirmă Felix Alexa.

În ceea ce privește încetarea contractului, regizorul respinge și posibilitatea unei concedieri în perioada de probă. El face referire la prevederile Codului muncii și susține că acestea permit încetarea contractului în perioada de probă doar în cazul în care angajatul nu corespunde profesional.

„Concedierea mea, în general, nu se poate realiza, pentru că nu există niciun motiv legal”, afirmă acesta.

Felix Alexa spune că și-a asumat realizarea spectacolului „Tartuffe” și că este convins că producția ar fi avut succes la TNB. El atrage atenția asupra cheltuielilor deja angajate pentru realizarea spectacolului, inclusiv pentru scenografie și costume, și spune că instituția trebuie să își asume consecințele deciziilor luate.

„Dacă TNB nu va respecta un contract și nu va respecta munca mea și a actorilor din distribuție, precum și a altor persoane implicate, artiști cu renume, cum este și scenograful Ștefan Caragiu, aceasta este o decizie pe care conducerea TNB trebuie să și-o asume, moral și patrimonial”, a transmis regizorul.

Context

Teatrul Național București a anunțat joi că raporturile de muncă ale lui Felix Alexa cu instituția au încetat începând cu 17 noiembrie 2026.

Regizorul a fost subiectul unor acuzații de hărțuire și șantaj profesional, formulate de mai multe actrițe și foste studente ale sale. Mărturiile au fost publicate inițial într-o investigație RISE Project din 2022 și au revenit în atenția publică după angajarea sa la TNB.

Mai multe foste studente și absolvente ale UNATC au relatat presupuse avansuri, mesaje insistente, amenințări și forme de șantaj profesional. Potrivit publicației, unele dintre mărturii erau susținute de mesaje, martori, e-mailuri sau fotografii.

Angajarea regizorului a provocat proteste în comunitatea teatrală, demisia actorului Conrad Mericoffer și refuzul unor artiști de a mai colabora cu instituția. Peste 2.000 de persoane au semnat o petiție prin care au cerut verificarea procedurii de angajare.

Felix Alexa a recunoscut că a avut relații cu foste studente, dar a respins acuzațiile de hărțuire, descriindu-le drept „relații de iubire”.

Editor : C.S.