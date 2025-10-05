Live TV

Video Femei reținute de Poliție, după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală. Prinse în fapt, i-au luat la bătaie pe angajați

oameni mall
Au fost scene violente într-un mall din Capitală. Foto: Captură video

Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore, după ce au furat haine dintr-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei, apoi le-au lovit pe angajatele care încercau să recupereze bunurile, anunță Digi24.

Poliţiştii Secţiei 8 au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că mai multe persoane au furat bunuri dintr-un spaţiu comercial din Sectorul 2. Oamenii legii au reuşit să prindă în apropierea zonei respective trei femei, de 21, 25 şi 51 de ani, care au fost duse la audieri.

În timp ce se aflau în incinta unui spaţiu comercial din Sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 750 de lei. Totodată, în momentul în care cele două femei ar fi părăsit incinta magazinului, ar fi fost întâmpinate de către două angajate ale societăţii comerciale, prezente acolo pentru a recupera bunurile. În acest context, cele două bănuite le-ar fi agresat fizic pe cele două angajate, prin aceea că le-ar fi prins de păr şi le-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele în diferite zone ale corpului, fiind sprijinite şi de către o altă femeie, în vârstă de 51 de ani”, au afirmat poliţiştii.

Cele două femei de 21 de ani şi de 25 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar acum sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

