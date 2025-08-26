Live TV

Video Femei terorizate pe stradă, într-un cartier din suburbiile Bucureștiului. Agresorul nu a fost sancționat niciodată de polițiști

femeie agresata
Foto: Profimedia

Mai multe femei dintr-un cartier din suburbiile Bucureștiului sunt terorizate de un bărbat. Același. Ele se tem să mai iasă pe stradă sau să mai meargă la muncă. Bărbatul le-ar fi agresat verbal și le-ar fi amenințat constant în ultimele luni. Victimele au sunat la 112 de mai multe ori, dar Poliția nu l-a sancționat niciodată.

Victimă: Mi-a zis că îmi dă una în cap și venise spre mine să îmi bage mâna în păr.
Mama unei fete agresate de bărbat: Am apucat să mă întorc. El deja trăsese de ea și o agresase.
Victimă: Sunt terifiată. L-am visat noaptea de multe ori.

Femeile din cartierul Popești-Leordeni, din sudul Capitalei, spun că de câteva luni nu mai au liniște când ies pe stradă. De vină ar fi un bărbat care își face veacul în zonă. Tinerele spun că face gesturi agresive și le amenință.

Victimă: M-a întrebat dacă am să îi dau bani să își ia bere. I-am făcut semn din cap că nu. Eu stăteam ghemuită, îmi mângâiam câinele. Moment în care el s-a ridicat și a venit foarte repede spre mine. Era evident că venea cu intenții rele. Părea că vrea să mă lovească.

Femeia a avut norocul că se aflau și alte persoane în zonă, lucru care l-ar fi făcut pe individ să se oprească. Speriată, s-a dus să depună o plângere, însă poliția a ajuns la concluzia că nu a fost victima unei infracțiuni.

Patronul unui magazin din zonă spune că angajatele lui sunt constant amenințate de individ. Fetele au sunat de mai multe ori la 112, însă de fiecare dată bărbatul a fugit înainte de sosirea poliției.

Proprietarul unui magazin din zonă: Da, fetele se tem, fetele mă sună non-stop, sună la poliție. V-am spus de trei-patru ori au sunat. Îmi spun că „ne chemăm soții să ne aștepte, ca să putem să ieșim din magazin seara, că ne e frică de el, să nu ne facă ceva”.

Mama unei fete: A tras de fata mea. Eram și cu celălat copil. Veneam de la cumpărături. Eu eram în față, băiatul la mijloc și fata în spate. Am apucat să mă întorc, că el deja trăsese de ea. Am sunat la poliție. Poliția a venit în 10 minute. Le-am explicat domnilor și cum arată. Au zis că îl caută, dar la o jumătate de oră domnul cu pricina stătea în fața magazinului.

Acolo l-am găsit și noi. Presupusul agresor a refuzat să vorbească.

Reporter: Femeile de la magazin spun că le agresați... refuzați să ne dați un punct de vedere?

Poliția precizează că nu a fost deschis niciun dosar penal pe numele bărbatului.

ONG-urile care apără drepturile femeilor spun că nu este de vină lipsa legislației, cât modul în care legea este aplicată.

Cristina Praz, reprezentant Centrul FILIA: Atâta timp cât vom minimiza aceste lucruri, cât nu avem pregătire a oamenilor care intră în contact cu victimele, mă refer de la polițist până la asistent social, judecător. Până când nu o să știe să gestioneze aceste cazuri încât să nu retraumatizeze victima, să nu minimizeze actele de violență, legile nu vor ajuta atât de mult.

Peste 60% dintre femeile din România spun că au experimentat la un moment dat în viață hărțuirea stradală, arată datele Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen.

„În baza verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că femeia de 29 de ani nu a fost victima vreunei fapte de natură penală sau contravențională. La nivelul Poliției Orașului Popești-Leordeni nu au fost înregistrate plângeri anterioare referitor la săvârșirea vreunei fapte de natură penală”, transmite IPJ Ilfov.

