Femeia de 68 de ani lovită petrecerea de pietoni de un fotbalist de la Rapid a murit la spital, la o lună de la teribilul accident.

Femeia lovită pe trecerea de pietoni a murit în această dimineață, după ce starea ei s-a agravat în ultimele zile din cauza rănilor extrem de grave pe care le-a avut în urma impactului. Victima fusese internat în stare critică, cu multiple traumatisme.

Foarte important de precizat în acest caz este că imediat după impact, Kader Keita a părăsit locul accidentului și a mers la antrenament, fără să anunțe autoritățile.

În aceste condiții, după decesul femeii, situația sa juridică se va complica.

Câți ani de închisoare riscă fotbalistul

După decesul victimei, încadrarea lui Kader Keita se schimbă de la vătămare corporală gravă la ucidere din culpă.

Pentru că decesul s-a produs în urma unui accident rutier, Kader Keita va fi judecat pentru ucidere din culpă în formă agravantă, care se pedepsește cu închisoare între doi și șapte ani, scrie DigiSport.

„Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni”, se arată în Codul Penal.

Kader Keita va fi judecat și pentru părăsirea locului accidentului sau modificarea/ștergerea accidentului, altă faptă sancționată de lege cu doi - șapte ani de închisoare.

Fotbalistul va fi judecat pentru ambele fapte, ucidere din culpă și părăsirea accidentului, și va executa pedeapsa mai mare, la care se va adăuga o treime din cealaltă sancțiune.

Înaintea decesului victimei, lui Kader Keita i se deschisese dosar pentru vătămare corporală gravă, pedepsită de lege tot de la doi până la șapte ani de închisoare.

Accidentul produs de Kader Keita a avut loc marți dimineață, la ora 05:46, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae din Sectorul 2, București. Cu doar câteva ore înainte, Kader Keita jucase pentru Rapid în meciul din deplasare cu Unirea Slobozia.

În acest moment, fotbalistul se află sub control judiciar, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a responsabilităților în acest caz.

