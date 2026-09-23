Femeie arestată preventiv după ce a fost prinsă beată la volan două zile la rând

O femeie în vârstă de 48 de ani din comuna Laza a fost arestată preventiv, miercuri, după ce a fost depistată în stare ebrietate la volanul unui autoturism două zile la rând.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, după ambele incidente femeia a fost transportată la Serviciul Judeţean de Medicină Legală în vederea recoltării de probe biologice.

„În noaptea de 21 spre 22 septembrie 2026, la ora 00.53, poliţiştii Biroului Ordine Publică Vaslui, sesizaţi prin 112, s-au deplasat în comuna Laza, unde au depistat un autoturism condus de către o femeie, în vârstă de 48 de ani, din aceeaşi localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătoarea autoturismului a fost supusă testării cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de alcool pur în aerul expirat, peste limita legală admisă. Anterior, în cursul serii, la ora 20.00, conducătoarea auto ar mai fi fost depistată de către poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Vaslui, în timp ce conducea autoturismul pe drumurile publice din comuna Laza. La acel moment, în urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de alcool pur în aerul expirat, peste limita legală admisă. Conform buletinelor de analiză toxicologică înaintate de către medicii legişti, la momentele prelevării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiilor, aceasta ar fi avut îmbibaţii de alcool pur în sânge peste limita legală admisă”, precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui, potrivit Agerpres.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Vaslui au reţinut femeia, pentru 24 de ore. Ulterior la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, aceasta a fost prezentată Judecătoriei Vaslui, fiind dispusă măsura arestării preventive.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţii infracţionale a persoanei cercetate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Editor : Liviu Cojan