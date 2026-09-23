Live TV

Femeie arestată preventiv după ce a fost prinsă beată la volan două zile la rând

Data actualizării: Data publicării:
politia bmw 7 inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O femeie în vârstă de 48 de ani din comuna Laza a fost arestată preventiv, miercuri, după ce a fost depistată în stare ebrietate la volanul unui autoturism două zile la rând.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, după ambele incidente femeia a fost transportată la Serviciul Judeţean de Medicină Legală în vederea recoltării de probe biologice.

„În noaptea de 21 spre 22 septembrie 2026, la ora 00.53, poliţiştii Biroului Ordine Publică Vaslui, sesizaţi prin 112, s-au deplasat în comuna Laza, unde au depistat un autoturism condus de către o femeie, în vârstă de 48 de ani, din aceeaşi localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătoarea autoturismului a fost supusă testării cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de alcool pur în aerul expirat, peste limita legală admisă. Anterior, în cursul serii, la ora 20.00, conducătoarea auto ar mai fi fost depistată de către poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Vaslui, în timp ce conducea autoturismul pe drumurile publice din comuna Laza. La acel moment, în urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de alcool pur în aerul expirat, peste limita legală admisă. Conform buletinelor de analiză toxicologică înaintate de către medicii legişti, la momentele prelevării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiilor, aceasta ar fi avut îmbibaţii de alcool pur în sânge peste limita legală admisă”, precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui, potrivit Agerpres.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Vaslui au reţinut femeia, pentru 24 de ore. Ulterior la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, aceasta a fost prezentată Judecătoriei Vaslui, fiind dispusă măsura arestării preventive.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţii infracţionale a persoanei cercetate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Arnaud Denis 2
3
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
2026-09-21-2255
4
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Jude Bellingham a spus "DA" și semnează! Contract pe cinci ani
Digi Sport
Jude Bellingham a spus "DA" și semnează! Contract pe cinci ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu mainile incatusate la spate
Caz de cruzime față de animale în Suceava. Un bărbat a fost arestat după ce și-a bătut calul în plină stradă
violente p victoriei profimedia
Încă patru instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei, arestați pentru 30 de zile. Unul a primit arest miercuri
drona profimedia
Alertă de dronă în cinci județe din estul României. Chișinăul anunță că aparatul s-a prăbușit în Republica Moldova
politia bmw 8 8 inquam octav ganea
Un bărbat cu „comportament necoerent” s-a urcat în maşina unei femei, aflată în mers. Cum a motivat gestul în fața polițiștilor
photo-collage.png - 2026-09-01T204752.770
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
Recomandările redacţiei
nicusor dan la onu
Nicușor Dan acuză Rusia la ONU: Un membru al Consiliului de...
170322_PLEN_REUNIT_CLAUDIU_MANDA_05_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Claudiu Manda, al doilea în topul absenților din PE. Mureșan a...
calin georgescu inquam george calin
Dosarul Georgescu, motiv de scandal în plenul Parlamentului: Schimb...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, după atacul la...
Ultimele știri
Decizia privind vânzarea Liberty Galați a fost amânată. Principalii creditori cer modificarea planului
Nicușor Dan cere de la tribuna ONU sprijin pentru Dacian Cioloș la șefia OIF: „Contăm pe susținerea dumneavoastră”
Polonia vrea să realizeze un „scut subteran” pentru protejarea populaţiei în caz de război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
Fanatik.ro
Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB - Petrolul - Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui...
Adevărul
Actorul francez care a ales eutanasia la doar 43 de ani. De ce a decis să-și încheie viața: „Nu mi-a mai...
Playtech
Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce...
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția lui ”s-a îndrăgostit”
Pro FM
„Așa arată eleganța!” Jennifer Lopez a defilat pe podium la 57 de ani și a oprit timpul în loc la Milano
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere...
Newsweek
Care pensionari primesc un sprijin la pensie de 1.700 de lei până la final de an? Care sunt condițiile?
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Momentul în care o ursoaică și puiul ei au intrat într-o farmacie. Ce a făcut animalul printre rafturi
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...