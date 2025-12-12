Live TV

Video Femeie atacată și lovită de fostul partener în propria casă. „Mi-a făcut foarte mult rău. Nu am de ce să-l iert”

Data publicării:
copil care se apara intinzand palmele
Foto: Guliver/GettyImages

Caz tulburător în Timiș: o femeie a fost atacată de fostul iubit în propria casă. Sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea, a furat cheile de la locuință și a intrat peste femeie. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe numele lui a fost emis ordin de protecție.

Victima a sesizat poliția și a povestit totul oamenilor legii după ce, într-o zi, fostul e iubit s-ar fi întâlnit cu ea în localitatea Giroc, acolo unde locuiește. Mai apoi, el ar fi reușit să fure cheile locuinței și, fără voia ei, bărbatul a intrat cu ea în casă.

Acolo, tânăra a fost agresată, iar ca probă, aceasta a și prezentat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din locuință.

După episodul violent, tânăra a mers și la Institutul de Medicină Legală, iar poliția, în baza probelor, a început urmărirea penală pe numele bărbatului. El a fost reținut inițial pentru 24 de ore, mai apoi ca măsură preventivă, după eliberare, victima a obținut un ordin de protecție, iar acum agresorul este monitorizat cu brățară.

Este acuzat de loviri și alte violențe, dar și de violare de domiciliu.

Victima a povestit la Digi24 cum s-a întâmplat totul.

„Am fost într-o relație pentru câteva luni. La începutul relației a fost ok, după au început să existe niște semne pe care efectiv le-am ignorat sau n-am vrut să le recunosc, de violență. La început au fost verbale, după au început să fie fizice”, a spus femeia.

„M-am trezit cu el la ușă, moment în care a început să bată cu mâinile și cu picioarele. Am știut că ce va se va întâmpla și nu i-am răspuns. M-a așteptat în parcare și de acolo a început totul, a început să tragă de mine, m-a băgat cumva cu forța un apartament, s-a apropiat de mine și mi-a dat un pumn în față”, a povestit ea incidentul violent.

În imaginile de pe camera de supraveghere din apartament se vede cum femeia a fost îmbrâncită și lovită de mai multe ori.

Ea a spus că în acele momente a simțit „frică, durere și panică”.

„Consider că mi-a făcut foarte mult rău. Nu, n-o să renunț, nu am de ce să-l iert”, a subliniat ea.

Numărul destinat victimelor violenței domestice este 0800.500.333.

