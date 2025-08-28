Live TV

Video Pacientă din Iași, jefuită în timp ce se afla pe masa de operație. Hoțul a intrat în salonul de spital și s-a dat drept fiul său

femeie batrana cu mainile in palme de suparare
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Guliver/Getty Images

Un caz revoltător s-a petrecut la Spitalul de Urgență Sfântul Spiridon din Iași. O femeie a fost jefuită chiar în timp ce se afla pe masa de operație. Hoțul s-a dat drept fiul ei, a intrat în salon și i-a furat portofelul cu bani și bijuteriile. Polițiștii îl caută acum pe individ.

Pacienta care a rămas fără banii pe care îi lăsase în salon, dar și fără bijuterii, este din județul Neamț. A fost internată zilele acestea în clinica de chirurgie de la Spitalul Sfântul Spiridon. Hoțul i-a furat geanta în care avea un portofel cu 3.500 lei și mai multe carduri, dar și un lănțișor din aur și acte de identitate, potrivit jurnalistei Digi24 Ligia Pricop.

Totodată, din datele de până acum, este vorba despre un bărbat de 20-25 de ani, care le-a spus cadrelor medicale, dar și celorlalți pacienți, că este fiul femeii. Așa a avut acces la bunurile ei.

Victima este convinsă că acesta a acționat în cunoștință de cauză, că știa de faptul că nu se afla în salon în acel moment și că avea bani în bagaj. Femeia este revoltată și de lipsa măsurilor de securitate din spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și încearcă să îl identifice pe bărbat. Oamenii legii verifică deocamdată imaginile de pe camerele de supraveghere din unitatea medicală.

