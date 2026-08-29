O femeie în vârstă, care vindea legume și fructe pe trotuar, a fost umilită de un polițist local din București. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul Sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar.

În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. La un moment dat se vede cum polițistul local, îmbrăcat în civil, îi ia marfa femeii și o pune în portbagaj, fără să arate vreun semn de empatie față de ea, transmite jurnalista Digi24 Teodora Chiuș.

Singurii care au reacționat au fost martorii care au încercat să o liniștească pe bătrână și să îi strângă legumele și fructele de pe jos.

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În mediul online a pornit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut femeia atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul Sectorului 1. George Tuță a declarat că a solicitat să fie cercetat disciplinar polițistul local. Nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv al polițistului civil, spune chiar conducerea Poliției Locale a Sectorului 1.

Editor : Ș.R.