Femeie înjunghiată de un bărbat pe care nu îl cunoștea, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei

O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, fiind dusă spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut de către procurori, fiind acuzat de tentativă de omor.

Un bărbat a atacat o femeie şi a înjunghiat-o, pe o stradă din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, primele date din anchetă indicând faptul că, aparent, atacul a avut loc fără motiv, relatează News.ro.

Incidentul s-a petrecut în zona Bulevardului Basarabia. Victima are aproximativ 48 de ani şi nu se cunoaşte cu agresorul. Ea a suferit o leziune în zona omoplatului.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au precizat, pentru News.ro, că femeia se află la spital, iar atacatorul a fost reţinut.

El este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa la viol, agresiune sexuală şi tâlhărie. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice, au precizat reprezentanţii Parchetului.

