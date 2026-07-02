Femeie lovită de trăsnet în zona montană Padina, din judeţul Dâmboviţa

O femeie a fost lovită de trăsnet, joi, în zona montană Padina, din judeţul Dâmboviţa. Ea a fost găsită conştientă, însă a suferit arsuri pe faţă şi pe picioare, pe o suprafaţă de aproape o treime din corp.

„Astăzi, echipajele de salvatori au intervenit în localitatea Padina, judeţul Dâmboviţa, pentru acordarea primului ajutor unei persoane de sex feminin, lovită de un trăsnet. Victima a fost găsită conştientă, prezentând arsuri la nivelul feţei şi membrelor inferioare pe o suprafaţă de 30%, din primele informaţii”, informează, joi, ISU Dâmboviţa.

Femeia a fost preluată de către salvamontiştii din Dâmboviţa şi predată unui echipaj SMURD, ulterior fiind transferată la spital cu o ambulanţă şi însoţită de un medic.

Zona în care s-a produs evenimentul este una dintre cele mai căutate zone montane din judeţul Dâmboviţa.

Autorităţile atrag atenţia, în contextul fenomenelor meteorologice severe din această perioadă, că este important ca oamenii să se informeze despre prognoza meteo şi să se pregătească înainte de orice ieşire în natură.

„Nu riscaţi pornirea în drumeţie dacă sunt anunţate furtuni. Aflaţi din timp cum să acţionaţi în caz de furtună consultând ghidul disponibil pe platforma FiiPregatit.ro. Dacă sunteţi surprinşi de furtună, evitaţi să staţionaţi pe vârfuri, creste expuse, lângă lacuri, stâlpi de marcaj sau sub copaci înalţi/solitari. Învăţaţi şi aplicaţi poziţia de siguranţă (ghemuit, cu contact minim cu solul)”, sunt recomandările ISU Dâmboviţa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan