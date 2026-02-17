O femeie de 38 de ani, administrator al unui cunoscut restaurant din Capitală este acuzată că ar fi înșelat mai multe persoane cu pachete turistice în Turcia, Maldive, Japonia sau Cuba. Cel puțin două familii aflate în Turcia au fost date afară din hotel, în mijlocul sejurului, după ce suspecta ar fi mințit că a făcut plata.

O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Bucureşti, este acuzată că a înşelat mai multe persoane cărora le-a intermediat fictiv pachete turistice externe, prejudiciul adus acestora, dar şi unei agenţii de turism fiind de aproximativ 40.000 de euro. Femeia ar fi folosit datele altcuiva pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba şi alte destinaţii, de la o firmă din Arad, păgubită la rândul ei. Ca să le convingă că plata fost făcută, femeia le trimitea victimelor ordine de plată false. Din cauza ei, două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanţă. Poliţiştii au făcut percheziţii în Sectorul 2, iar femeia a fost reţinută, relatează News.ro.

Marţi, 17 februarie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au făcut trei percheziţii în Bucureşti, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducere în eroare a organelor judiciare, informează Poliţia Capitalei.

Din probele administrate a reieşit că, în perioada iulie 2024 - prezent, o femeie de 38 de ani, urmărind „obţinerea unui beneficiu patrimonial injust”, ar fi indus în eroare persoanele vătămate cu privire la achiziţionarea unor pachete turistice.

„Prin prezentarea unor informaţii false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife şi condiţii de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise. Totodată, pentru a consolida aparenţa de legalitate şi a menţine în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plăţile şi serviciile turistice erau efectuate corespunzător. În acest fel, a creat impresia unei situaţii financiare corecte şi ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacţiile au fost efectuate conform contractelor încheiate”, precizează Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, presupusa infractoare ar fi folosit datele unei femei în vârstă pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe. Astfel, femeia găsea clienţi prin recomandări şi le propunea vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris, Malta şi alte destinaţii, spunându-le că ea doar intermediază rezervarea, că pachetul turistice este de la o firmă din Arad (persoană vătămată în cauză), iar plata este făcută de femeia al cărei buletin îl deţinea. Ulterior, victimelor li se transmitea că plata a fost făcută, dar că, din cauză că era vineri seara şi o sumă mare, banca nu a procesat tranzacţia, iar banii au rămas „blocaţi”. Ca să-şi susţină afirmaţiile, femeia le trimitea ordine de plată false.

Poliţia Capitalei a mai precizat că, în scopul ascunderii infracţiunilor, în 14 august 2024, bănuita a făcut plângere penală împotriva unei alte persoane, fără legătură în caz, dar şi împotriva unui păgubit, susţinând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înşelăciuni şi că ar fi achitat integral servicii turistice, lucruri neadevărate. Ca să-şi susţină acuzaţiile, la audierea din 5 februarie 2025, în calitate de persoană vătămată, femeia a prezentat la dosar şapte documente şi ordine de plată false, menite să creeze aparenţa efectuării plăţilor şi să influenţeze cursul cercetărilor.

Sursele judiciare citate au mai precizat că, în august 2024, două familii cu copii mici au plecat în Turcia în baza unui astfel de pachet turistic „last minute”, ajungând sâmbătă la hotel, iar luni li s-a comunicat că plata nu a fost făcută. Femeia le-a transmis un nou ordin de plată, tot fals, susţinând că banii urmează să intre. Pentru că suma nu a fost virată nici în următoarea zi, cele două familii au fost evacuate în a patra zi de sejur, fiind nevoite să doarmă în aeroport şi să-şi cumpere singuri biletele de avion pentru a se întoarce în ţară.

„Într-o altă situaţie, folosind acelaşi mod de operare, femeia a susţinut în faţa agenţiei de turism (BJR Vacanţe SRL) că plata pentru o vacanţă a fost făcută de titulara buletinului, dar că banii sunt blocaţi temporar în bancă. Agenţia a achitat din fonduri proprii vacanţa către operatorul turistic, în ideea că îşi va recupera suma când se deblochează transferul. În acest fel, şi agenţia BJR Vacanţe SRL a fost păgubită”, au explicat sursele citate.

Aceleaşi surse au adăugat că alte două persoane - una care a plătit o vacanţă în Japonia şi şi-a recuperat ulterior banii, şi alta care aştepta să plece în vacanţă, după ce a achiziţionat două pachete la Disneyland Paris şi în Malta - au fost înşelate de aceeaşi femeie.

Sursele judiciare au menţionat că femeia prezenta joi sau vineri oferte de vacanţe „last minute”, aşa-zisa plată era făcută vineri seara, iar oamenii credeau că bani sunt blocaţi până luni” în banăc, nefiind procesaţi în weekend.

O altă persoană căreia femeia în cauză i-ar fi promis ajutorul pentru a obţine fonduri europene necesare deschiderii unui after school a fost, de asemenea, înşelată.

Marţi, poliţiştii au făcut trei percheziţii domiciliare, iar femeia bănuită de înşelăciune a fost dusă la audieri şi apoi reţinută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducere în eroare a organelor judiciare.

Editor : Liviu Cojan