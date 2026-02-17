Live TV

Video Femeie reținută după înșelăciuni cu oferte turistice last minute. Familii cu copii, date afară din hotel, în Turcia

Data actualizării: Data publicării:
sezlong pe plaja
Foto: GettyImages

O femeie de 38 de ani, administrator al unui cunoscut restaurant din Capitală este acuzată că ar fi înșelat mai multe persoane cu pachete turistice în Turcia, Maldive, Japonia sau Cuba. Cel puțin două familii aflate în Turcia au fost date afară din hotel, în mijlocul sejurului, după ce suspecta ar fi mințit că a făcut plata.

O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Bucureşti, este acuzată că a înşelat mai multe persoane cărora le-a intermediat fictiv pachete turistice externe, prejudiciul adus acestora, dar şi unei agenţii de turism fiind de aproximativ 40.000 de euro. Femeia ar fi folosit datele altcuiva pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba şi alte destinaţii, de la o firmă din Arad, păgubită la rândul ei. Ca să le convingă că plata fost făcută, femeia le trimitea victimelor ordine de plată false. Din cauza ei, două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanţă. Poliţiştii au făcut percheziţii în Sectorul 2, iar femeia a fost reţinută, relatează News.ro.

Marţi, 17 februarie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au făcut trei percheziţii în Bucureşti, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducere în eroare a organelor judiciare, informează Poliţia Capitalei.

Din probele administrate a reieşit că, în perioada iulie 2024 - prezent, o femeie de 38 de ani, urmărind „obţinerea unui beneficiu patrimonial injust”, ar fi indus în eroare persoanele vătămate cu privire la achiziţionarea unor pachete turistice.

„Prin prezentarea unor informaţii false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife şi condiţii de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise. Totodată, pentru a consolida aparenţa de legalitate şi a menţine în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plăţile şi serviciile turistice erau efectuate corespunzător. În acest fel, a creat impresia unei situaţii financiare corecte şi ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacţiile au fost efectuate conform contractelor încheiate”, precizează Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, presupusa infractoare ar fi folosit datele unei femei în vârstă pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe. Astfel, femeia găsea clienţi prin recomandări şi le propunea vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris, Malta şi alte destinaţii, spunându-le că ea doar intermediază rezervarea, că pachetul turistice este de la o firmă din Arad (persoană vătămată în cauză), iar plata este făcută de femeia al cărei buletin îl deţinea. Ulterior, victimelor li se transmitea că plata a fost făcută, dar că, din cauză că era vineri seara şi o sumă mare, banca nu a procesat tranzacţia, iar banii au rămas „blocaţi”. Ca să-şi susţină afirmaţiile, femeia le trimitea ordine de plată false.

Poliţia Capitalei a mai precizat că, în scopul ascunderii infracţiunilor, în 14 august 2024, bănuita a făcut plângere penală împotriva unei alte persoane, fără legătură în caz, dar şi împotriva unui păgubit, susţinând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înşelăciuni şi că ar fi achitat integral servicii turistice, lucruri neadevărate. Ca să-şi susţină acuzaţiile, la audierea din 5 februarie 2025, în calitate de persoană vătămată, femeia a prezentat la dosar şapte documente şi ordine de plată false, menite să creeze aparenţa efectuării plăţilor şi să influenţeze cursul cercetărilor.

Sursele judiciare citate au mai precizat că, în august 2024, două familii cu copii mici au plecat în Turcia în baza unui astfel de pachet turistic „last minute”, ajungând sâmbătă la hotel, iar luni li s-a comunicat că plata nu a fost făcută. Femeia le-a transmis un nou ordin de plată, tot fals, susţinând că banii urmează să intre. Pentru că suma nu a fost virată nici în următoarea zi, cele două familii au fost evacuate în a patra zi de sejur, fiind nevoite să doarmă în aeroport şi să-şi cumpere singuri biletele de avion pentru a se întoarce în ţară.

„Într-o altă situaţie, folosind acelaşi mod de operare, femeia a susţinut în faţa agenţiei de turism (BJR Vacanţe SRL) că plata pentru o vacanţă a fost făcută de titulara buletinului, dar că banii sunt blocaţi temporar în bancă. Agenţia a achitat din fonduri proprii vacanţa către operatorul turistic, în ideea că îşi va recupera suma când se deblochează transferul. În acest fel, şi agenţia BJR Vacanţe SRL a fost păgubită”, au explicat sursele citate.

Aceleaşi surse au adăugat că alte două persoane - una care a plătit o vacanţă în Japonia şi şi-a recuperat ulterior banii, şi alta care aştepta să plece în vacanţă, după ce a achiziţionat două pachete la Disneyland Paris şi în Malta - au fost înşelate de aceeaşi femeie.

Sursele judiciare au menţionat că femeia prezenta joi sau vineri oferte de vacanţe „last minute”, aşa-zisa plată era făcută vineri seara, iar oamenii credeau că bani sunt blocaţi până luni” în banăc, nefiind procesaţi în weekend.

O altă persoană căreia femeia în cauză i-ar fi promis ajutorul pentru a obţine fonduri europene necesare deschiderii unui after school a fost, de asemenea, înşelată.

Marţi, poliţiştii au făcut trei percheziţii domiciliare, iar femeia bănuită de înşelăciune a fost dusă la audieri şi apoi reţinută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducere în eroare a organelor judiciare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
mihail galuzin
5
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cuba Trash
Havana, sufocată de gunoaie, după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea
Tourist smokes a Havana cigar, Tobacco farm in the Vinalestal, Viñales, Cuba
Cuba a suspendat festivalul anual al trabucurilor, din cauza crizei energetice provocate de blocada petrolieră a SUA
Japan's money. Financial settlements in Japan, financial analysis, tax calculation, risk costs, business project. Japanese yen. close up
Japonia a evitat la limită recesiunea tehnică în 2025, sub presiunea tarifelor impuse de Donald Trump
Radu Miruță
Radu Miruță s-a întânit la Munchen cu ministrul Apărării din Japonia. Un acord bilateral va urma în perioada următoare
hota care fuge pe un magar
Jaf mai puțin obișnuit: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_12_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum au fentat guvernele, ani la rând, legea responsabilității...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar...
caini
„Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de...
Ultimele știri
Jesse Jackson a murit la vârsta de 84 de ani: cine a fost pastorul baptist ajuns apărător al drepturilor sociale ale americanilor
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin
„Post” de la rețele sociale și servicii de streaming. Mesajul unui stareț din Toscana pentru călugări: „Trebuie evitate cu orice preț”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Florentin Petre, pus la zid de Mihai Stoica și Andrei Nicolescu: „I-a mulțumit lui Gigi că i-a salvat viața...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Drama din spatele descoperirii macabre din Ploiești, unde o femeie era moartă în casă din vremea pandemiei...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online