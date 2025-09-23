Live TV

Femeie sechestrată şi bătută, salvată de poliţişti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.

Potrivit IPJ Vrancea, apelul la 112 a fost făcut de o femeie din municipiul Iaşi, colegă de serviciu a victimei, care a alertat autorităţile după ce a avut suspiciuni serioase privind situaţia acesteia, relatează News.ro.

Poliţiştii au intervenit şi au pătruns cu forţa în locuinţă, după ce au observat o uşă legată cu sârmă, găsind-o astfel pe femeia lipsită de libertate.

Atitudinea bărbatului aflat în locuinţă a ridicat suspiciuni poliţiştilor, care au acţionat rapid. Victima a primit imediat îngrijiri şi protecţie, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz.

În urma evaluării riscului, s-a constatat că femeia se afla în pericol iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică a bărbatului la a cărui locuinţă a fost găsită victima.

ipj vrancea
Foto: IPJ Vrancea

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Su-24M rusesc
5
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan le cere liderilor coaliției să-și rezolve divergențele...
pensii-1536x1024
Proiectul privind Pilonul II a fost modificat. Categoria de...
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul...
Ultimele știri
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis II mai devreme. Primii astronauți trimiși spre Lună după jumătate de secol
Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul la ONU. Discurs acuzator în fața Adunării Generale
Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ipj ialomita
Razie a polițiștilor la Țăndărei, la doar două zile de la scandalul mortal. Amenzi de 78.000 de lei
trotinete electrice
11 persoane audiate, dintre care 5 reținute, în cazul furtului unor baterii de la trotinete electrice. Descoperirea făcută de polițiști
Poliție SUA
Trei polițiști au fost uciși într-un atac armat în Pennsylvania, iar alți doi sunt în stare gravă
emil ganj
Patru polițiști, anchetați după crima comisă de Emil Gânj. Unul din ei nu l-a dat anterior în urmărire națională pe agresor
izmir
Doi polițiști au fost uciși în urma unui atac asupra unei secții de poliție din Izmir. Momentul în care atacatorul este prins
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
”M-am simțit umilită! Mi-am pierdut plăcerea de a trăi”. Simona Halep, noi detalii despre procesul de 10...
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...