Femeie sechestrată şi bătută, salvată de poliţişti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile

Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă.

Potrivit IPJ Vrancea, apelul la 112 a fost făcut de o femeie din municipiul Iaşi, colegă de serviciu a victimei, care a alertat autorităţile după ce a avut suspiciuni serioase privind situaţia acesteia, relatează News.ro.

Poliţiştii au intervenit şi au pătruns cu forţa în locuinţă, după ce au observat o uşă legată cu sârmă, găsind-o astfel pe femeia lipsită de libertate.

Atitudinea bărbatului aflat în locuinţă a ridicat suspiciuni poliţiştilor, care au acţionat rapid. Victima a primit imediat îngrijiri şi protecţie, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz.

În urma evaluării riscului, s-a constatat că femeia se afla în pericol iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică a bărbatului la a cărui locuinţă a fost găsită victima.

