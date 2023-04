Spitalele din România nu luptă doar cu infecțiile nosocomiale, ci și cu bolile transmisibile pe care le aduc cei care-și vizitează rudele bolnave. Un gest banal la prima vedere poate fi fatal în cazul unui pacient a cărui imunitate e deja la pământ. Se ajunge aici pentru că mulți dintre aparținători refuză să poarte echipamentele de protecție obligatorii. Unii chiar devin agresivi și e nevoie de intervenția Poliției pentru ca oamenii să fie convinși că dacă intră în salon așa cum vin de pe stradă nu fac decât să-i pună în pericol de moarte pe cei dragi. Totul despre acest fenomen periculos, într-un nou episod „Pacient în România”.

„Din păcate la noi să știti că nu se ține cont de foarte multe reguli. Se ține cont de „cu tupeu înainte” din păcate. Am trecut prin COVID. Odată am fost la o clinică și am luat COVID din cauza unor persoane care nu purtau mască”, spune o pacientă de la spitalul Universitar.

Grăbite să ajungă la bolnavi, rudele pacienților uită de regulile care sunt instituite tocmai pentru a proteja sănătatea celor dragi: purtarea măștii, a halatului și a protecției pentru încălțăminte.

Asistentă: În față acolo la intrare hălățele, măscuțe, vă rog!

Aparținător: N-am știut de unde să luam ...

Asistentă: Este chiar aici la intrare. Haideti să vă arăt!

Cele două persoane au intrat în secția de ortopedie și ar fi trebuit să ajungă la o pacientă care tocmai ieșise din sala de operații, adică exact acele persoane care au nevoie de protecție maximă. Și totuși, de ce rudele pacienților îi expun pe cei dragi unor pericole care le pot fi fatale?

Asistentă: Că stau doar 5 minute... Alea 5 min sunt suficiente ca el să vină de afară cu ceva, pacientul respectiv să se contamineze.

Pacienții internați cu diverse afecțiuni au deja imunitatea scăzută, iar un banal virus adus de afară îi poate ucide. De exemplu, gripa îi poate fi fatală unui bolnav cu o afecțiune pulmonară care primește vizita cuiva care nu poartă mască de protecție. „E foarte important să poarte mască și să poarte pe toată durata spitalizării. Foarte mulți vin, o țin la intrare, urcă, ajung la mama la tata și acolo îl iau în brațe, îl pupă, evident își dau jos masca. Rugămintea foarte mare este să o poarte pentru că ei pot transmite orice fel de virus, pot fi asimptomatici când au venit, peste 2-3 zile dezvoltă simptome și în acelasi timp poate și părintele ajunge să fie asimptomatic”, explică Diana Iacob, medic primar boli infecțioase.

Andreea a fost internată la spitalul Universitar, în urma unui AVC, și spune că a stat tot timpul cu teamă. „În primul rând că ar trebui să se gândească, să se pună în locul pacientului, persoanei alături de care sunt. Noi suntem persoane vulnerabile și atunci o mică greșeală sau o neatenție din partea dumnealor sau pot să zic și că nu sunt conștienți de ce se poate întâmpla poate să ducă la momente foarte tensionate”, spune ea.

Andreea are și o boală oncologică și a ajuns în multe spitale din România, dar și din străinatate. A putut astfel să vadă cum este protejat pacientul în diferite sisteme de sănătate. „O procedură pe care am făcut-o în Marsillia la spitalul Timone, acolo nimeni nu intra începând de la paznic. Paznicul afară în curtea spitalului avea masca și nimeni nu intra fără mască”, a spus aceasta.

În România, regula purtării echipamentelor de protecția la vizitele în spitale nu doar că e ignorată, dar sunt aparținători care devin agresivi dacă nu sunt lăsați să intre în saloane așa cum vor ei. Anul trecut, o asistentă de la Institulul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a fost bătută de un pacient care a fost avertizat că trebuie să respecte regulile.

„Sunt aparținători care vor să forțeze intrarea la camera de gardă si n-au niciun pic de respect nici pentru cei care așteaptă și poate sunt mai gravi decât ei si n-au niciun fel de respect pentru noi. Nu numai că ne agresează verbal, s-a ajuns la agresiuni fizice, vorbe urâte, stresează și pe cei care stau la rând”, a spus asistenta Daniela Voinea.

Unii devin agresivi și e nevoie de intervenția Poliției pentru a-i convinge că dacă intră în salon așa cum vin de pe stradă, pot pune în pericol de moarte persoanele dragi. „Cel putin săptămânal chemăm Poliția pentru aparținători care nu înteleg. Sigur nu vorbesc de marea majoritate, dar ajunge să fie un caz, două care să creeze un dezechilibru în managementul cazurilor, în managementul de spital pe care îl avem și crează situații neplăcute și pentru ceilalți pacienți internați”, spune Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta.

„Înseamnă producerea poate a unui focar cu infecție respiratorie, suntem încă în perioada rece și virusurile nu au dispărut”, avertizează Andreea Ioanes, epidemiolog la Institutul Marius Nasta.

Potrivit unui ordin al ministrului Sănătății, un pacient poate fi vizitat de un singur membru al familiei, care nu poate rămâne în salon mai mult de 30 de minute. „În mare parte nu funcționează corect pentru că nu peste tot au fost lipite afișe, aparținătorii nu sunt corect informați, ce e mai grav e la mai multe spitale din București, dar avem fenomen și la mai multe spitale din țară. Aparținătorii refuză să poarte echipamentele date gratuit de către spitale, refuză să utilizeze aceste mijloace de protecție, echipamente de protecție și invocă abuzurile și dezinformările din perioada pandemiei”. spune Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.

Problema se suprapune peste cea a infecțiilor intraspitalicești care, potrivit estimărilor, ucid aproape 1700 de pacienți în fiecare an.

Pe hârtie, România are cele mai curate spitale din Europa. Dar nu pentru că asta e realitatea, ci pentru că sunt raportate doar 2% dintre cazuri, față de 4% media europeană. De fapt, numărul infecțiilor spitalicești este 3 ori mai mare. România nu are o strategie de combatere a infecțiilor nosocomiale. Nu are nici măcar medici epidemiologi care să gestioneze situația - în acest moment, aceștia sunt doar în jumătate dintre spitalele din țară.

Editor : C.L.B.