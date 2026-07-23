Mai sunt doar câteva săptămâni până la cel mai așteptat festival muzical al anului, UNTOLD. Cei care nu au reușit să își ia cazare din timp, trebuie să se pregătească de cheltuieli mari: câteva nopți într-o locuință spațioasă pot ajunge și la o mie de euro. Cu toate acestea, cererea e mare, așa că variantele se epuizează rapid. Dincolo de opțiuni și prețuri, specialiștii ne avertizează să fim atenți și de la cine închiriem aceste locuințe.

Cu un line-up de excepție și anul acesta, petrecăreții nu au emoții că se vor distra pe cinste la UNTOLD, însă cei care s-au hotărât pe ultima sută de metri să meargă, au simțit palpitații când au văzut ce opțiuni mai au la cazare și la ce prețuri.

Discuție telefonică proprietar - jurnalist Digi24:

- 3.000 și ceva de lei pe 5 zile.

- Are baie proprie?

- Sigur. Pot să vă trimit și un filmuleț cu camera.

- Trebuie să dăm și un avans?

- Da, ceva cât de puțin ar trebui, să știm și noi că nu vă răzgândiți.

„Cele mai ieftine sunt garsonierele, care pornesc de la câteva sute de lei. Pentru locuințele mai spațioase, prețurile variază între 5 mii de lei pe noapte și 10 mii de lei”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Foarte mari față de restul anului... De obicei, chiriile sunt în jur de 500 de euro, mai ales la cele cu două camere”, spune o tânără.

În hotelurile din oraș, mai sunt doar câteva camere libere. În funcție de numărul de stele, prețurile pornesc de la un salariu minim pe economie și ajung chiar la câteva mii de euro pe noapte.

„Între 650 și 720 de euro pe noapte, depinde foarte mult de momentul rezervării”, explică Iuliana Poka, director vânzări și marketing în cadrul unui hotel din Cluj-Napoca.

„Profită destul de mult de aceste festivaluri și au niște prețuri destul de ridicate. Aș încerca să găsesc ceva mai ieftin, dar în același timp și ceva de calitate”, mărturisește altcineva.

Specialiștii ne avertizează să fim atenți de unde închiriem aceste locuințe.

„Să se asigure că există acel apartament, că nu e închiriat de mai multe ori. Să nu trimită banii în avans sau, dacă o fac, să fie acei bani pe care poate și-i permit să îi piardă. 10-20%”, recomandă Sorin Sucala, expert în imobiliare.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 6 - 9 august. Printre artiștii mari care vor concerta anul acesta se numără Sting, Lewis Capaldi sau Zara Larsson.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia