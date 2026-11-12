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Video Fermele fotovoltaice se extind în toată țara. De ce „soarele e mai ieftin” în România decât în Europa de Vest

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România accelerează investițiile în ferme solare, profitând de costurile scăzute ale energiei din soare. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Investițiile în producția de energie electrică iau amploare în România, în timp ce importurile mari cresc prețul curentului. În județul Bihor, de exemplu, sunt dezvoltate sau pregătite proiecte de zeci de milioane de euro. Terenurile unor foste platforme industriale se vor transforma în parcuri fotovoltaice. „Soarele în România este mai ieftin decât soarele din vestul Europei”, spune președintele Asociației Prosumatorilor din România.

Comuna Sânmartin, de lângă Oradea, a investit deja peste 25 de milioane de lei într-un parc fotovoltaic care se întinde pe trei hectare. Proiectul a fost finalizat anul acesta, iar rezultatele sunt spectaculoase.

„Eficiența panourilor este dată de faptul că sunt niște panouri de ultimă generație care recuperează inclusiv reflecția solului. Și de aici aduc un aport de putere de 5-10% procente”, explică administratorul parcului, Sorin Petre.

„Deja am reușit să reducem cu aproximativ 40% cheltuielile cu electricitatea în comună”, spune mândru primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza.

Și în municipiul Oradea se va face o investiție într-un parc fotovoltaic pe amplasamentul unui fost depozit de cenușă. Consiliul Local a aprobat și achiziționarea unei baterii de stocare, care costă aproape 52 de milioane de lei.

„Energia produsă de aceste panouri fotovoltaice va fi injectată în sistemul național, iar prin mecanismul de compensare va duce la reducerea facturilor pe care municipalitatea le plătește”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș.

În primele 9 luni ale anului, România a conectat la rețea centrale fotovoltaice cu o putere totală de peste o mie de megawați. Este o capacitate comparabilă cu puterea instalată a unui reactor nuclear de la Cernavodă.

„Soarele în România este mai ieftin decât soarele din vestul Europei, în sensul în care avem o taxare mai mică asupra parcurilor fotovoltaice față de Spania, față de Germania și Portugalia”, spune Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor din România.

„La nivel național, peste 1.100 de proiecte fotovoltaice, cu o capacitate cumulată de aproximativ 58.000 MW, se află în diferite stadii de dezvoltare. Bihorul este printre județele care atrag cele mai mari proiecte, alături de Arad, Timiș, Dolj și Giurgiu”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Cea mai mare investiție fotovoltaică din România este în județul Arad. Proiectul a fost dezvoltat de un investitor privat și este evaluat la 800 de milioane de euro. Energia produsă acolo va acoperi consumul din peste 280 de mii de locuințe.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

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