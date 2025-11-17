Live TV

Video Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi

Data publicării:
porci la ferma
Românii preferă să cumpere carne de porc direct din magazine. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Deși anul 2025 a fost marcat de scumpiri în lanț, fermierii nu au majorat prețurile la carnea de porc. În hipermarketuri, prețul unui kilogram de carne de porc pornește de la 16 lei, iar producătorii români se plâng că porcul românesc se vinde la prețuri tot mai mici.

Anul trecut, porcul viu se vindea cu aproximativ 20 de lei pe kilogram, însă în acest an prețul a rămas la același nivel sau chiar a scăzut ușor, indicând o scădere a cererii pe piață, conform lui Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Românii preferă adesea să cumpere carne de porc direct din magazine, în cantități mici. În marile magazine, prețurile au rămas relativ stabile în ultima perioadă, iar kilogramul de carne de porc costă, în general, sub 20 de lei.

„Producătorii români, pe de altă parte, se plâng de faptul că vând porcul românesc la prețuri din ce în ce mai mici, din cauza presiunii importurilor pe piața din România.  Focarele de pestă porcină africană joacă și ele un rol foarte important în stabilirea prețului la raft la carnea de porc de sărbători. România se confruntă, din păcate, cu cele mai multe focare de peste porcină africană din Europa în luna octombrie.

Până în data de 1 octombrie, România a raportat Comisiei Europene 365 de astfel de focare”, a mai transmis jurnalistul Digi24.

Focar de pestă porcină în județul Buzău, fermieri disperați. De teamă, ceilalți localnici au început să-și taie porcii pentru Crăciun

„A intrat frica în noi, în populație”. Porcul de Crăciun, rezervat încă din octombrie. Cu cât se vinde acum kilogramul

