Fetiţă de 10 ani transportată de urgență la spital, după ce a fost accidentată de o persoană care se deplasa cu trotineta

O fetiţă de 10 ani a fost rănită, duminică după-amiază, după ce a fost acroşată de o persoană care se deplasa cu o trotinetă, pe o stradă din Şelimbăr, judeţul Sibiu. Copila, care a suferit un traumatism la cap şi mai multe contuzii, este conştientă, fiind transportată la Centrul de Primiri Urgenţe Luther.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu informează că un echipaj SMURD a intervenit de urgenţă, duminică după-amiază, pe strada Doamna Stanca, din Şelimbăr, pentru a acorda îngrijiri medicale unei minore în vârstă de 10 ani, care a fost acroşată de o persoană care se deplasa cu trotineta.

Potrivit sursei citate de News.ro, minora a suferit un traumatism cranian şi multiple contuzii.

Editor : Liviu Cojan