Foto Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari

Data publicării:
plaja navodari
Foto: Shutterstock

O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.

fetita-disparuta-navodari
Toader Mira Denisa, fetița dispărută de pe o plajă din Năvodari

„Astăzi, în jurul orei 13.00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi cu privire la dispariţia lui Toader Mira Denisa, de 9 ani, din Dâmboviţa. În cursul zilei de astăzi, minora a plecat în mod voluntar de pe o plajă din zona fostei tabere Năvodari”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, potrivit News.ro.

Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la fetiţă sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

