Foto Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari
Data publicării:
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.
„Astăzi, în jurul orei 13.00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi cu privire la dispariţia lui Toader Mira Denisa, de 9 ani, din Dâmboviţa. În cursul zilei de astăzi, minora a plecat în mod voluntar de pe o plajă din zona fostei tabere Năvodari”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, potrivit News.ro.
Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la fetiţă sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.