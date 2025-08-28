Într-un sat din județul Vaslui, un tată singur luptă zilnic pentru a-și crește copiii. După moartea mamei, Ștefania și Alex au învățat prea devreme ce înseamnă dorul și lipsurile.

Când inundațiile le-au distrus casa, au fost nevoiți să meargă împreună cu bunica într-un centru din Bârlad. Departe de tatăl lor, au primit sprijin de la un asistent social, un psiholog și educatori. Au fost în siguranță, dar dorul de casă nu a dispărut.

Cu ajutorul comunității și multă muncă, tatăl a reușit să le refacă locuința. Astfel, copiii s-au putut întoarce acasă.

Povestea lor ar fi fost imposibilă fără implicarea unui asistent social. Ca ei sunt mulți alți copii care au nevoie de sprijin.

Dar, pentru ca toți copiii să rămână alături de familie, să aibă acces la consiliere și servicii adecvate, este nevoie de ajutorul tău.

Fiecare contribuție poate aduce zâmbetul pe chipurile copiilor vulnerabili și le poate oferi șansa la o viață normală.

Ajută-ne să le oferim o copilărie în siguranță. Donează acum.

Editor : A.D.V.