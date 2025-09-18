Live TV

Fifor îl acuză pe Bolojan că „rămâne surd” la propunerile celor din administrația locală. „Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”

Data actualizării: Data publicării:
170912_mihai fifor_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Premierul face din disponibilizări «cheia de boltă» a ideii sale de reformă”

„Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”, avertizează deputatul PSD Mihai Fifor, care îi transmite premierului Ilie Bolojan că soluția nu sunt „concedierile colective” și „împovărarea populțaiei”. Deputatul PSD a adăugat că șeful Guvernului „rămâne surd” la analizele serioase făcute de primari sau reprezentanții administrației locale și „în loc să asculte și să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”.

„Așa cum a procedat și în Educație, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnifcativ asupra deficitului dar au creat haos și tensiuni uriașe în sistem, premierul Bolojan vrea acum să bulverseze și administrația publică locală. Logica e aceeași: sacrificii mari pentru oameni și comunități, beneficii financiare minore pentru stat”, a scris Mihai Fifor, joi pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El spune că măsurile luate până acum nu au adus prea mulți bani la bugetul de stat.

„În educație, creșterea normei didactice și tăierea posturilor auxiliare au generat economii contabile minime, de ordinul sutelor de milioane de lei – adică sub 0,4% din deficit – dar, pe termen scurt, au distrus organizarea școlilor și au scăzut calitatea actului educațional, iar pe termen mediu și lung vor crește rata abandonului școlar și vor adânci probleme uriașe cu care se confruntă România în plan educațional”, a completat el.

Acesta a adăugat că „în administrația locală, disponibilizarea a 13.000 de angajați înseamnă o economie netă de doar 1,15 miliarde lei/an – 0,06% din PIB –, nesemnificativă față de deficitul de peste 120 miliarde lei”.

Citește și: Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente

În schimb, costurile sunt imense: blocaje la eliberarea documentelor, întârzieri la colectarea taxelor, pierderi de fonduri europene și tensiuni sociale accentuate în prag de iarnă. Datele comparative arată limpede că România nu are o administrație «supradimensionată», așa cum s-a indus opiniei publice, cu bună știință, ani la rând. Din cei aproximativ 8,6 milioane de angajați, doar 16–17% lucrează la stat – exact în linie cu media europeană, unde ponderea este de 16–18% (Eurostat)”.

Fifor a mai spus că state dezvoltate „precum Franța sau Germania au procente chiar mai mari, iar țările nordice, considerate modele de eficiență și calitate a serviciilor publice, ajung la 25–30% din totalul angajaților (OECD)”.

Citește și: Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională

„Diferența nu o face numărul, ci modul în care administrația este organizată, digitalizată și profesionalizată. Întrebarea legitimă în această situație este: cui folosește această măsură, dacă economia este insignifiantă? Nu bugetului, nu cetățenilor, nu comunităților locale. Nu întâmplător, primari cu foarte mare experiență, atât în administrația locală cât și în cea centrală, precum Olguța Vasilescu sau Emil Boc au arătat în repetate rânduri că e o decizie pripită și greșită, fără baze solide, bazată pe cifre și situații inexacte”, a mai precizat social-democratul.

„Premierul face din disponibilizări «cheia de boltă» a ideii sale de reformă”

Mihai Fifor afirmă că Ilie Bolojan nu vrea să audă analizele venite din partea primarilor sau a structurilor asociative ale administrației care au experiență în gestionarea comunităților. 

„Premierul rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative ale administrației sau de la primari cu experiență uriașă în gestionarea comunităților. În loc să asculte și să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat, făcând din disponibilizări „cheia de boltă” a ideii sale de reformă. Doar că o cheie de boltă, dimensionată greșit, nu susține construcția, ci duce la prăbușirea ei. Oare nimeni nu i-a spus asta premierului? Sau pur și simplu nu a vrut să audă?”, a explicat Fifor.

El a mai spus că „adevărata reformă, una extrem de necesară, urgentă și mereu amânată, este însă reforma administrativ-teritorială”.

„Acolo ar trebui să se concentreze premierul, dacă vrea cu adevărat să intre în istorie pe un cal alb - lucru care pare să îi definească existența în acest moment, nu pe măsuri cu rezultate insignifiante și cu costuri sociale și administrative uriașe.

Citește și: Mihai Fifor (PSD), un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Un atentat la dezvoltarea Vestului României”

Una peste alta, un lucru e cert: măsurile de austeritate trebuie să înceteze. Soluția nu stă în concedieri colective și în împovărarea populației, ci în REDUCEREA EVAZIUNII FISCALE și în stimularea economiei, printr-un program care să pună accent pe investiții și pe creșterea productivității. Program prezentat deja public de președintele Sorin Grindeanu. Creștem economia, reducem jaful, colectăm și atunci cresc și veniturile la buget”, a declarat social-democratul.

Deputatul PSD a adăugat că „de altfel, premierul a admis public eșecul: ținta de reducere a deficitului bugetar nu va fi atinsă cu pachetul său de măsuri de austeritate”.

Citește și: Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu o săptămână. Bolojan a cerut timp de analiză, în ședința Coaliției

„Majorarea TVA și a altor taxe nu fac decât să crească inflația și să contracte economia”, consideră el.  

„Alternativa propusă de noi este un sistem fiscal echilibrat, capabil să rezolve problema bugetară fără a genera inflație și să susțină puterea de cumpărare a salariaților cu venituri mici”, conchis Fifor.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
Apărarea aeriană ucraineană trage asupra dronelor rusești deasupra Kievului în timpul unui atac masiv nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei. Foto: Profimedia
Ce ar însemna pentru Occident o zonă de interdicție aeriană deasupra...
DNA-Romania-1
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de...
Ultimele știri
Un stat NATO își schimbă strategia de apărare: Danemarca anunță achiziția de arme cu rază lungă de acțiune
Cum încearcă guvernul lui Putin să facă rost de bani pentru a susține războiul: „Este ca şi cum ai tunde un purcel”
Zilele Bucureștiului 2025: Evenimente în weekend. Primul spectacol pe apă produs în România și tururi gratuite cu autobuzele turistice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reducerea cheltuielilor și eficientizarea primăriilor, pe agenda consultărilor Guvernului cu aleșii locali
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională
mihai fifor
Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu o săptămână. Bolojan a cerut timp de analiză, în ședința Coaliției
Partenerii noștri
Pe Roz
Melania Trump, lăudată pentru alegerile vestimentare din timpul vizitei în Regatul Unit. Cum a apărut la...
Cancan
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Cum se împarte o moştenire între soţia defunctului şi fraţii acestuia? Legea succesiunii, în 2025
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Britney Spears îl apără pe Justin Bieber și îi atacă pe cei care o critică și pe ea: "Rușine celor care au...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Sprijin la pensie. Schimbare importantă pentru cei care au carduri de alimente. De ce pierd 125 lei?
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...