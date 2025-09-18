Fifor îl acuză pe Bolojan că „rămâne surd” la propunerile celor din administrația locală. „Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”

„Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”, avertizează deputatul PSD Mihai Fifor, care îi transmite premierului Ilie Bolojan că soluția nu sunt „concedierile colective” și „împovărarea populțaiei”. Deputatul PSD a adăugat că șeful Guvernului „rămâne surd” la analizele serioase făcute de primari sau reprezentanții administrației locale și „în loc să asculte și să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”.

„Așa cum a procedat și în Educație, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnifcativ asupra deficitului dar au creat haos și tensiuni uriașe în sistem, premierul Bolojan vrea acum să bulverseze și administrația publică locală. Logica e aceeași: sacrificii mari pentru oameni și comunități, beneficii financiare minore pentru stat”, a scris Mihai Fifor, joi pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El spune că măsurile luate până acum nu au adus prea mulți bani la bugetul de stat.

„În educație, creșterea normei didactice și tăierea posturilor auxiliare au generat economii contabile minime, de ordinul sutelor de milioane de lei – adică sub 0,4% din deficit – dar, pe termen scurt, au distrus organizarea școlilor și au scăzut calitatea actului educațional, iar pe termen mediu și lung vor crește rata abandonului școlar și vor adânci probleme uriașe cu care se confruntă România în plan educațional”, a completat el.

Acesta a adăugat că „în administrația locală, disponibilizarea a 13.000 de angajați înseamnă o economie netă de doar 1,15 miliarde lei/an – 0,06% din PIB –, nesemnificativă față de deficitul de peste 120 miliarde lei”.

Citește și: Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente

În schimb, costurile sunt imense: blocaje la eliberarea documentelor, întârzieri la colectarea taxelor, pierderi de fonduri europene și tensiuni sociale accentuate în prag de iarnă. Datele comparative arată limpede că România nu are o administrație «supradimensionată», așa cum s-a indus opiniei publice, cu bună știință, ani la rând. Din cei aproximativ 8,6 milioane de angajați, doar 16–17% lucrează la stat – exact în linie cu media europeană, unde ponderea este de 16–18% (Eurostat)”.

Fifor a mai spus că state dezvoltate „precum Franța sau Germania au procente chiar mai mari, iar țările nordice, considerate modele de eficiență și calitate a serviciilor publice, ajung la 25–30% din totalul angajaților (OECD)”.

Citește și: Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională

„Diferența nu o face numărul, ci modul în care administrația este organizată, digitalizată și profesionalizată. Întrebarea legitimă în această situație este: cui folosește această măsură, dacă economia este insignifiantă? Nu bugetului, nu cetățenilor, nu comunităților locale. Nu întâmplător, primari cu foarte mare experiență, atât în administrația locală cât și în cea centrală, precum Olguța Vasilescu sau Emil Boc au arătat în repetate rânduri că e o decizie pripită și greșită, fără baze solide, bazată pe cifre și situații inexacte”, a mai precizat social-democratul.

„Premierul face din disponibilizări «cheia de boltă» a ideii sale de reformă”

Mihai Fifor afirmă că Ilie Bolojan nu vrea să audă analizele venite din partea primarilor sau a structurilor asociative ale administrației care au experiență în gestionarea comunităților.

„Premierul rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative ale administrației sau de la primari cu experiență uriașă în gestionarea comunităților. În loc să asculte și să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat, făcând din disponibilizări „cheia de boltă” a ideii sale de reformă. Doar că o cheie de boltă, dimensionată greșit, nu susține construcția, ci duce la prăbușirea ei. Oare nimeni nu i-a spus asta premierului? Sau pur și simplu nu a vrut să audă?”, a explicat Fifor.

El a mai spus că „adevărata reformă, una extrem de necesară, urgentă și mereu amânată, este însă reforma administrativ-teritorială”.

„Acolo ar trebui să se concentreze premierul, dacă vrea cu adevărat să intre în istorie pe un cal alb - lucru care pare să îi definească existența în acest moment, nu pe măsuri cu rezultate insignifiante și cu costuri sociale și administrative uriașe.

Citește și: Mihai Fifor (PSD), un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Un atentat la dezvoltarea Vestului României”

Una peste alta, un lucru e cert: măsurile de austeritate trebuie să înceteze. Soluția nu stă în concedieri colective și în împovărarea populației, ci în REDUCEREA EVAZIUNII FISCALE și în stimularea economiei, printr-un program care să pună accent pe investiții și pe creșterea productivității. Program prezentat deja public de președintele Sorin Grindeanu. Creștem economia, reducem jaful, colectăm și atunci cresc și veniturile la buget”, a declarat social-democratul.

Deputatul PSD a adăugat că „de altfel, premierul a admis public eșecul: ținta de reducere a deficitului bugetar nu va fi atinsă cu pachetul său de măsuri de austeritate”.

Citește și: Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu o săptămână. Bolojan a cerut timp de analiză, în ședința Coaliției

„Majorarea TVA și a altor taxe nu fac decât să crească inflația și să contracte economia”, consideră el.

„Alternativa propusă de noi este un sistem fiscal echilibrat, capabil să rezolve problema bugetară fără a genera inflație și să susțină puterea de cumpărare a salariaților cu venituri mici”, conchis Fifor.

Editor : Ana Petrescu