Exclusiv Filmul întâlnirilor dintre Bălan și agenți KGB din Belarus. Fostul ofițer din Moldova, acuzat de spionaj, a încercat să scape de arest

alexandru balan
Alexandru Bălan. Foto: Facebook
O excursie în străinătate pentru vânzarea de informaţii clasificate Apartamentul de pe strada Király Ce aducea Bălan (care, brusc, devenise polonez) la masă Aprilie 2025. Altă excursie, acelaşi scop Dimineața unui trădător Spionaj cu trei telefoane

Alexandru Bălan, fostul număr doi din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat că a încercat să livreze secrete de stat ale României către ofițeri KGB din Belarus, a vrut să iasă din arestul preventiv și a cerut instanței să fie plasat în arest la domiciliu sau chiar sub control judiciar. Curtea de Apel București nu i-a dat câștig de cauză, potrivit unei decizii date vineri, 6 martie. Între timp, surse judiciare au descris pentru Digi24.ro, pas cu pas, cum au decurs întâlnirile dintre Alexandru Bălan și ofițeri ai KGB din Belarus. 

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul BALAN ALEXANDRU, măsură pe care o menţine. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpat, prin apărătorii aleşi, de revocare a măsurii arestării preventive. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpat, prin apărătorii aleşi, de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar”, potrivit deciziei Curții de Apel București din 6 martie. 

În acest context, surse judiciare au relatat pentru Digi24.ro modul în care au decurs întâlnirile dintre Alexandru Bălan și agenți ai KGB din Belarus. 

O excursie în străinătate pentru vânzarea de informaţii clasificate

Budapesta, mai 2024. Un bărbat a intrat într-un apartament închiriat sub nume fals pe strada Király. A petrecut acolo trei zile. Nu era în vacanță.

  • Alexandru Bălan, fostul număr doi în Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, ştia exact ce face, au mai punctat surse juridice pentru Digi24.ro. Era un profesionist care a ales să vândă KGB-ului din Belarus informaţii și, odată cu ele, securitatea României, a aliaților și partenerilor ei.

Apartamentul de pe strada Király

Revenind la episodul din mai 2024, Alexandru Bălan a aterizat pe Aeroportul Liszt Ferenc și s-a conectat la Wi-Fi-ul aerogării. Şi-a făcut chiar şi un selfie, din informațiile obținute de Digi24.ro. 

WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.27.22
Selfie făcut de Alexandru Bălan în Budapesta. Foto: Surse Digi24.ro

Însă la cazarea pe care şi-o rezervase a ajuns un oarecare „Alexandr Balan", născut în Varșovia pe 25 iunie 1999.

A doua zi, pe 20 mai, a avut loc întâlnirea. Telefonul său iPhone 11, a înregistrat automat coordonatele GPS. Locația salvată: Strada Király nr. 87.

Exact acolo unde îl aștepta ofițerul KGB din Belarus. Întâlnirea a durat opt ore.

Ce aducea Bălan (care, brusc, devenise polonez) la masă

Bălan era o sursă pentru KGB din Belarus. Prin funcțiile deținute în SIS Moldova, fostul ofiţer moldovean a avut acces la informații care priveau direct România și partenerii săi din NATO și UE, au subliniat surse judiciare pentru Digi24.ro.

Serviciul Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE), consultate oficial de procurori, potrivit surselor judiciare, au tras același semnal de alarmă: omul știa ce face și știa cui face.

SIE a fost și mai direct în evaluarea sa: un document pe care Alexandru Bălan îl deținea și urma să-l predea ofițerului KGB din Belarus putea să „afecteze grav securitatea națională, interesele și activitatea" serviciului.

Nu era o scurgere de date administrative, ci era vorba de informaţii clasificate, au subliniat sursele judiciare. 

Aprilie 2025. Altă excursie, acelaşi scop

Bălan a revenit în aprilie 2025 la Budapesta. De data aceasta, a schimbat apartamentul, însă clienţii au rămas aceiaşi.

Pe 9 aprilie 2025, dimineața, ofițerul KGB Vladimir Varazhbitau a intrat în clădire și a ieșit după aproape 11 ore petrecute în apartamentul lui Bălan, potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro. 

A doua zi, Varazhbitau s-a întors, de data aceasta cu mâncare la pachet cumpărată împreună cu colegii săi, Nikolai Dukshta și Vladimir Yarmak.

I-a lăsat pe ceilalți doi în mașină și a urcat singur în apartament. A mai stat șase ore.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.27.39
Ofițerul KGB Vladimir Varazhbitau, în clădirea în care se afla Alexandru Bălan / Foto: Surse Digi24.ro

Ceilalți doi ofițeri KGB bieloruşi au așteaptat în apropiere, au făcut câteva ture prin cartier, au intrat și au ieșit din clădire și s-au întors la hotel. 

Dimineața unui trădător

În aceeași dimineață de 10 aprilie, înainte ca Varazhbitau să urce cu mâncarea, Bălan a ieșit la o plimbare, care, de fapt, era un contrafilaj, după cum au explicat sursele judiciare. 

S-a oprit în fața restaurantului Brácsa Bistro și a dat un telefon, conectat la Wi-Fi-ul public, nu la rețeaua proprie.

Apoi, în interval de o oră și jumătate, a intrat în 11 case de schimb valutar diferite şi a schimbat diverse sume de bani.

A stat câteva minute în fiecare, privrea pe fereastră, urmărea trecătorii. Balan se asigura că nu este urmărit, potrivit surselor Digi24.ro.

Spionaj cu trei telefoane

Aventura lui Alexandru Bălan s-a încheiat pe teritoriul României, când a fost prins de serviciile româneşti.

La percheziţiile care au urmat arestării s-a descoperit că folosea trei telefoane, fiecare cu rolul lui.

Datele extrase din toate cele trei telefoane au confirmat fiecare deplasare, fiecare conexiune, fiecare oră petrecută în apartamentele din Budapesta.

Coroborate cu informațiile transmise de autoritățile judiciare maghiare, care îi urmăreau deja pe ofițerii KGB, imaginea a devenit completă.

CITEȘTE ȘI: Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Bălan cu ofițerii KGB din Belarus

