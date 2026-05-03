Video Final de minivacanță și haos pe șosele: Mașinile circulă în coloană pe DN1. Poliţia recomandă șoferilor rute alternative

Mașinile circulă în coloană pe DN1. Foto: Captură video

Turiștii care au petrecut minivacanța de 1 Mai la munte trebuie să se înarmeze cu răbdare: vor avea de petrecut multe ore în trafic. E deja aglomerație pe DN1, iar mașinile circulă bară la bară. Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe DN1, pe sensul de mers Braşov - Bucureşti, începând din staţiunea Predeal, din cauza valorilor ridicate de trafic, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov.

Pentru fluidizarea circulaţiei, poliţiştii rutieri au instituit puncte de informare în mai multe zone de interes: în municipiul Braşov (zona Dârste, ieşire spre Predeal), în Predeal - la intersecţia DN 1 cu DN73A - şi în staţiunea Râşnov, la intersecţia DN 73 cu DN 73A.

Autorităţile recomandă şoferilor să utilizeze rute alternative pentru reducerea timpilor de aşteptare, respectiv DN 1A (Braşov - Săcele - Cheia - Ploieşti), DN 73 (Bran - Câmpulung - Piteşti) sau DN 71 (Sinaia - Târgovişte - Bucureşti).

De asemenea, poliţia le solicită conducătorilor auto să evite depăşirile riscante, să manifeste prudenţă în trafic, să păstreze distanţa de siguranţă şi să respecte indicaţiile agenţilor aflaţi în teren, pentru prevenirea incidentelor.

Pentru informaţii actualizate privind starea traficului, şoferii sunt sfătuiţi să consulte datele furnizate de Centrul INFOTRAFIC al Poliţiei Române, pentru date cu privire la zonele aglomerate şi căile de acces alternative.

