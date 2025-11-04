Fișe medicale din pix pentru lucru la înălțime, eliberate de mai multe cadre medicale din Craiova. Percheziții în Dolj, Olt și Sibiu

Mai multe cadre medicale din Craiova, angajate ale unei clinici, sunt suspectate că, între 2024 și 2025, au eliberat fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime unor oameni, fără ca aceștia să fi trecut printr-o evaluare medicală. Oamenii legii au făcut 11 percheziții în acest caz, conform News.ro.

Conform reprezentanților IPJ Dolj, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au realizat, în cadrul operațiunii Jupiter 4, 11 percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și la casele unor persoane fizice din județele Dolj - 4 persoane, Olt - 5 persoane și Sibiu - 2 persoane.

Acțiunile au loc într-un dosar penal pentru abuz în serviciu și fals, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

„În fapt, mai multe cadre medicale din municipiul Craiova, angajate ale unei clinici medicale, sunt bănuite că în perioada 2024 – 2025 ar fi eliberat fişe de aptitudini pentru lucru la înălţime pentru mai multe persoane, fără ca acestea să fi fost evaluate medical în prealabil”, au transmis poliţiştii.

Persoanele vizate vor fi duse la audieri.

