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Foto „Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”

Data actualizării: Data publicării:
Calin Georgescu Trial at the Bucharest Court of Appeal, Romania - 17 Nov 2025
Călin Georgescu în una dintre vizitele la instanță. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Fiul a mai fost și „campion la înot”  Cine a câștigat, de fapt, Balonul de Aur

Călin Georgescu, chiar și aflat în spatele gratiilor, se bucură de o susținere necondiționată din partea așa-zișilor suveraniști. Dragostea absolută se reflectă chiar și asupra familiei inculpatului. Comentariile de susținere curg la majoritatea postărilor care-l vizează pe fostul candidat. Așa se face că o postare tip pamflet de pe TikTok în care se anunța că „fiul său a câștigat Balonul de Aur” a ajuns virală și a adunat zeci de mii de vizualizări și mii de aprecieri. Anterior, fiul era „campion” la înot. 

Fostul candidat la prezidențiale conduce în topul atenției publice pe rețelele sociale, postările sale de pe rețelele sociale adună rapid zeci de mii de aprecieri, indiferent că sunt folosite citate din desene animate sau informații despre stadiul dosarului în care se află.

O serie de așa-ziși influenceri și-au făcut o adevărată carieră pe rețelele sociale relatând despre soarta fostului candidat sau exprimându-și revolta prin țipete și plânsete, toate transmise corespunzător pe TikTok.

Un caz aparte a ajuns viral pe rețelele sociale, după ce un utilizator al celebrei platforme a postat o imagine generată cu AI în care anunță că „fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. 

Postarea a adunat peste 21 de mii de vizualizări, aproape patru mii de aprecieri și sute de comentarii în care oamenii transmit „călduroase felicitări”, care ne duc cu gândul mai degrabă la „Cântarea României”, adresate fostului candidat și fiului său „deținător al balonului de aur”. 

Chiar dacă într-un punct oarecare chiar cel care a postat imaginea generată cu AI spune „mulțimii” adunate în secțiunea de comentarii că este un pamflet, însuflețirea așa-zișilor susținători nu poate fi stăvilită. 

Printre cei care admiră „performanța” fiului fostului candidat sunt zeci de oameni care transmit: „Felicitări”, „Bravo” sau chiar: „Bravo, felicitări! Respect pentru tine, copil frumos și deștept! Călin Georgescu este președinte”(n.red. digi24.ro a ales să scrie corect comentariile lăsate pentru a nu deranja vizual cititorii)

Exuberanța susținătorilor este, totuși, dată peste cap de catre unul dintre utilizatori care a comentat: „AI, oameni buni, nu este adevărat”. Un altul a taxat mai dur credulitatea internauților și a scris: „Nu mai aveți leac”.

Sursa foto: Captura ecran/tiktok
Sursa foto: Captura ecran/tiktok
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Sursa foto: Captura ecran/tiktok | Poza 1 din 4
Sursa foto: Captura ecran/tiktok
Sursa foto: Captura ecran/tiktok | Poza 2 din 4
Sursa foto: Captura ecran/tiktok
Sursa foto: Captura ecran/tiktok | Poza 3 din 4
Sursa foto: Captura ecran/tiktok
Sursa foto: Captura ecran/tiktok | Poza 4 din 4
Sursa foto: Captura ecran/tiktok
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Cazul hilar a fost semnalat pentru prima dată de către jurnaliștii de la ZiaruldeIași

Digi24.ro nu a putut verifica independent dacă în spatele conturilor care au lăsat comentariile sunt persoane reale. 

Fiul a mai fost și „campion la înot” 

Campionul mondial la înot Paul Georgescu s-a trezit peste noapte „fiul lui Călin Georgescu”, după ce mai multe videoclipuri cu el au devenit virale pe TikTok. Internauții l-au felicitau pentru performanțele sportive, convinși că este băiatul fostului candidat la prezidențiale. Numai că înotătorul Paul Georgescu are 47 de ani, iar tatăl lui este un cunoscut antrenor de polo, după cum relata Libertatea

Cine a câștigat, de fapt, Balonul de Aur

Harry Kane (33 de ani) a câștigat Balonul de Aur 2026! Marele atacant de la Bayern Munchen i-a devansat în lupta pentru marele trofeu pe Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani).

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2026 a avut loc luni, 26 octombrie, la teatrul London Palladium din Londra. Pentru prima dată, festivitatea nu s-a desfășurat la Paris, ci în capitala Angliei. A fost a 70-a ediție a galei Balonului de Aur, după cum relatează Digisport.ro. 

Editor : Alexandru Rotaru

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