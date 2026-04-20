Fiul lui Ilie Dumitrescu, condamnat cu suspendare pentru fugă de la locul unui accident auto. Interdicția impusă de instanță

Toto Dumitrescu. Foto: Facebook

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat luni, în primă instanţă, de Judecătoria Sectorului 1, la doi ani de închisoare cu suspendare, în dosarul privind accidentul rutier pe care l-a provocat anul trecut în cartierul Primăverii din Capitală, după care a părăsit locul faptei.

Potrivit hotărârii instanţei, Toto Dumitrescu are interdicţia de a conduce autovehicule pe drumurile publice timp de trei ani şi este obligat să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, fie la Arhiepiscopia Bucureştilor, fie la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare.

În perioada 16 septembrie - 8 noiembrie, actorul a fost plasat în arest preventiv şi arest la domiciliu, iar în prezent se află sub control judiciar. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecţia dintre bulevardele Mircea Eliade şi Primăverii, în Sectorul 1. Conform primelor informaţii, o şoferiţă de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Toto Dumitrescu (numele real: Ilie Badea Dumitrescu), care venea de pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, maşina femeii a lovit un alt autovehicul aflat în spatele ei.

Şoferiţa a fost rănită şi transportată la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de agitaţia creată. El a fost găsit de poliţişti după 48 de ore, într-un apartament, fiind ridicat şi dus la audieri. Ulterior, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Actorul a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea, fiind condamnat în 2021 la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
4
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
Te-ar putea interesa și:
kursk
Fostul guvernator al regiunii Kursk a fost condamnat la închisoare pentru că a furat banii destinați fortificării graniței cu Ucraina
dani mocanu facebook
Manelistul Dani Mocanu ia în derâdere Justiția din România după condamnarea pentru tentativa de omor: „Voi face 10-11 luni!”
camera de garda a unui spital
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl acuză că ar fi spionat pentru Ucraina. Reacția MAE
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un fost director în Primăria Capitalei şi un primar din Dâmboviţa au fost condamnaţi la închisoare pentru angajări nelegale
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD votează dacă îi retrage sprijinul lui Bolojan. Grindeanu: „Mai...
dragos pslaru fb
Câți bani riscă să piardă România din cauza crizei politice. Pîslaru...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică...
nicusor dan dragos pislaru
Nicuşor Dan: E esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică...
Ultimele știri
Peter Magyar cere Ucrainei să grăbească redeschiderea conductei petroliere Drujba
Grindeanu: A bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru PSD
Un şarpe lung de 2 metri a fost descoperit în casa unei femei din județul Galați. Proprietara a sunat la 112
Citește mai multe
