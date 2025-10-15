Fiul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi agresat băiatul de 12 ani pe stradă

Fiul lui Sile Cămătaru este cercetat după ce şi-ar fi agresat băiatul de 12 ani pe o stradă din Bucureşti, în luna august a acestui an. L-a lovit cu palmele şi pumnii, momentul fiind surprins de martori. A fost arestat pentru 30 de zile.

ACTUALIZARE 19:00 Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost reţinut pentru că şi-ar fi bătut copilul de 12 ani pe stradă în urmă cu două luni.



Poliţiştii l-au depistat, miercuri, pe bărbat şi l-au dus la audieri, iar ulterior procurorii au dispus reţinerea acestuia şi l-au dus la instanţă cu propunerea de arestare preventivă.

ȘTIREA INIȚIALĂ Copilul este crescut de bunicii din partea mamei şi nu locuieşte cu tatăl său, iar până la momentul acesta familia nu a depus vreo plângere. Poliţiştii s-au autosesizat, iar procurorii propun arestarea preventivă.



Poliţia Capitalei a anunţat, miercuri, că a prins un bărbat de 28 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

„În fapt, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cursul lunii august, un bărbat de 28 de ani, tată al unui minor în vârstă de 12 ani, l-ar fi agresat fizic pe acesta. În urma cercetărilor efectuate, a rezultat presupunerea rezonabilă că, pe o stradă din Sectorul 3, pe fondul unor neînţelegeri, bărbatul şi-ar fi agresat fiul, lovindu-l în mod repetat în mai multe zone ale corpului, în sensul că l-ar fi lovit cu palmele şi pumnii în zona capului şi a corpului - fapt care a condus, de asemenea, şi la tulburarea liniştii şi ordinii publice”, a transmis Poliţia Capitalei.

Instituţia a menţionat că atât bunicii copilului din partea mamei (care au în fapt copilul în îngrijire), cât şi mama acestuia, au refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu şi nu au dorit să formuleze plângere penală împotriva agresorului.

„De asemenea, s-a luat legătura cu inspectorii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, în vederea dispunerii măsurilor din competenţă”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 anunţă că procurorul a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă debărbatul de 28 de ani şi propune arestarea preventivă a acestuia.

„În urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză a rezultat că la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Bucureşti, sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii şi ameninţări cu acte de violenţă şi l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste faţă şi cu pumnul şi palma în zona corpului, provocându-i suferinţe fizice, prin acţiunile sale tulburând ordinea şi liniştea publică, fapta fiind comisă în prezenţa mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă şi nelinişte”, a transmis Parchetul.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că agresorul este Balint Vasile Daniel, fiul lui Sile Cămătaru. Acesta s-ar fi enervat pe fiul lui că nu a reacţionat, când mai mulţi copii au sunat un membru al familiei şi au folosit un limbaj jidnitor.

