Fiul lui Tudorel Toader a fost dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, după acuzațiile de viol și agresiune sexuală

Ionuţ-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei şi fost rector Tudorel Toader, a fost destituit din funcţia didactică de lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de instituţia de învăţământ superior.

Potrivit sursei citate, Ionuţ- Alexandru Toader a fost destituit în baza unei hotărâri adoptate de Comisia de Etică a UAIC.

„Comisia de Etică a Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuţ-Alexandru Toader şi a hotărât destituirea acestuia din funcţia didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile", se precizează în comunicat.

Comisia de Etică a constatat că Ionuţ- Alexandru Toader, cadru didactic al Facultăţii de Drept, a săvârşit abaterile de la normele de etică şi deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 şi de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, şi anume folosirea abuzivă a calităţii de membru al comunităţii academice, hărţuirea şi condiţionarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite.

Totodată, UAIC îşi exprimă, prin intermediul comunicatului, profunda compasiune şi solidaritate faţă de studentele afectate de faptele de hărţuire sexuală săvârşite de Ionuţ-Alexandru Toader.

„UAIC regretă suferinţa şi consecinţele pe care aceste experienţe le-au avut asupra vieţii personale, emoţionale şi academice a studentelor. Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranţă, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărţuirea sexuală, incompatibilă cu valorile şi principiile instituţiei, şi subliniază că siguranţa, demnitatea şi drepturile membrilor comunităţii academice reprezintă priorităţi instituţionale. Dincolo de măsurile instituţionale şi de procedurile prevăzute de regulamente, UAIC doreşte să transmită un mesaj clar studentelor afectate: nu sunteţi singure şi puteţi conta pe sprijinul Universităţii", se afirmă în comunicatul UAIC.

Universitatea a anunţat şi că pune la dispoziţia victimelor profesorului Toader, în mod gratuit, servicii de sprijin şi consiliere psihologică.

De asemenea, instituţia ieşeană de învăţământ superior a transmis că studentele care, în urma situaţiilor de hărţuire şi a consecinţelor acestora, au fost nevoite să îşi întrerupă sau să abandoneze studiile se pot întoarce la universitate pentru reluarea studiilor.

Editor : A.P.