Premierul a explicat cum s-a luat decizia de interzicere a circulației pe timpul nopții cu o oră mai devreme

Premierul Florin Cîțu a spus, miercuri, într-o conferință de presă, cum a luat decizia ca circulația fără motive întemeiate să fie interzisă după ora 22:00 în starea de alertă, cu o oră mai devreme față de deciziile de până acum.

„Prima oară ne-am uitat la ce fac celelalte țări și una din primele măsuri pe care toate țările le iau este aceea de a reduce timpul de circulație pe durata nopții. Este o măsură care a funcționat și am pregătit un sumar al acestei măsuri, să vedeți cum arată în alte țări. România este printre cele mai permisive, sunt țări dezvoltate unde după ora 6 seara nu se mai poate circula”, a spus Florin Cîțu.

„Este o măsură care are succes și în România. Vom vedea cum va evolua, dar eu zic că diferența față de data trecută, când am introdus această măsură o fac dozele de vaccin. Am început o campanie de vaccinare de succes, în martie vom vaccina aproape un milion de români, în aprilie mergem la două milioane în plus. Va ajuta în paralel cu aceste reguli”, a completat premierul.

Cîțu a mai spus că aceste măsuri sunt introduse acum pentru că „nu toată lumea a înțeles” să respecte regulile de prevenire a îmbolnăvirii după relaxările din iarnă.

„E o restricție minoră, având în vedere contextul european al pandemiei și ce se întâmplă în alte țări”.

Rugat la finalul conferinței să dea două exemple de țări care au adoptat măsuri de interzicere a circulației pe timpul nopții, Florin Cîțu a răspuns: „Franța, ora 18:00 și mai sunt câteva. O să le pun pe pagina de Facebook, dar sunt mai multe țări. Să știți că România este printre țările cu cele mai permisive condiții”.

Editor : G.C.