Florin Cîțu, despre implicarea BOR în campania de vaccinare: Barna să discute cu Patriarhul. Eu m-am întâlnit cu toate cultele

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, la Constanța, că îl încurajează pe vicepremierul Dan Barna să discute cu Patriarhul României despre implicarea Bisericii Ortodoxe Române în campania de vaccinare din țară. „Eu am avut discuții cu toate cultele, este bine că şi domnul Barna are, în sfârşit, aceste discuţii”, a afirmat prim-ministrul.

Întrebat ce părere are despre propunerea lui Dan Barna de a iniția a discuție cu Patriarhul Daniel pentru ca preoții să transmită enoriașilor mesaje pro-vaccinare, prim-ministrul a afirmat că este foarte bună ideea și că este bine că „domnul Barna are, în sfârşit, aceste discuţii”.

„Foarte bine, niciodată nu este prea târziu, îl încurajez pe domnul Barna să aibă discuţie cu Patriarhul României. Am avut discuţii de fiecare dată, aţi văzut, eu m-am întâlnit cu toate cultele din România, de fiecare dată am avut discuţii pentru a susţine campania de vaccinare, este bine că şi domnul Barna are, în sfârşit, aceste discuţii”, a afirmat Florin Cîţu.

Vicepremierul a anunțat luni că va propune prim-ministrului Florin Cîţu ca Biserica Ortodoxă să devină partener în campania de vaccinare pentru ca preoţii să transmită mesaje în acest sens. El a oferit exemplul Bisericii Ortodoxe din Grecia, unde în urma unui astfel de demers, rata vaccinării a ajuns la 50%.

„Discutăm foarte clar şi voi propune premierul ca în şedinţa de Guvern, la nivelul Guvernului să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română ca partener pentru vaccinare. Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru şi iată că Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil şi sunt convins şi am încredere şi în înţelepciunea Părintelui Patriarh şi a celorlalţi ierarhi din cadrul BOR. Acest mesaj este timpul să fie dat tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important este să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat. Este una dintre măsuri”, a afirmat Dan Barna.

Drept replică, Patriarhia Română i-a atras atenția vicepremierului că în România există 18 culte religioase și că BOR și-a afirmat deja „de nenumăreate ori” poziţia „favorabilă”, „firească” şi „clară” faţă de actul vaccinării.

Editor : I.C