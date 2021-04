Florin Cîţu îi declară „eroi” pe antreprenorii români, după ce Standard & Poor's a îmbunătăţit perspectiva economică a României

Premierul Florin Cîţu a declarat că decizia agenţiei Standard & Poor de modificare a perspectivei României de la „negativ” la „stabil” e garanţia că guvernul României a procedat corect în această perioadă şi a spus că „eroii” din spatele acestei decizii sunt companiile private şi antreprenorii care au dus greul economiei.

„Agenţia a păstrat ratingul de ţară dar, mult mai important, a modificat perspectiva economiei României de la negativ la stabilă. Eroii din economia românească, mai ales în această perioadă dificilă, sunt companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul. Fără încrederea lor, nu reuşeam. Pentru toate acestea, le mulţumesc”, a spus şeful Executivului.

Cîţu a adăugat că această realizare e cu atât mai importantă cu cât ea vine în contextul celei mai mari crize economice şi de sănătate din ultima sută de ani.

„Această coaliţie de guvernare, condusă de PNL, din care fac parte USR-PLUS şi UDMR, cu o politică liberală, a reuşit să facă în această perioadă dificilă ce nu au reuşit să facă guvernele anterioare în perioade de creştere economică”, a spus Cîţu.

Premierul a spus că guvernul a reuşit să reducă deficitul bugetar, să aducă venituri mai mari la buget şi să stabilizeze economia, fără a mări sau a introduce noi taxe.

„În trimestrul 4 din 2020, România a avut cea mai mare creştere economică din UE. La începutul acestui an, am promis că voi lua decizii care vor duce la schimbarea perspectivei de ţară de la negativ la stabil. S-a întâmplat aşa. Această decizie e garanţia că ce am făcut este bine. Acestă decizie arată că programul de guvernare liberal este unul care asigură stabilitatea economică”, a spus premierul Cîţu.

Evaluarea S&P înseamnă însă şi obligaţii, a adăugat şeful Guvernului.

„Mă adresez membrilor cabinetului Cîţu: aveţi obligaţia să acceleraţi reformele. În propriul minister, în companiile din subordine, în agenţii”, a declarat Florin Cîţu.

