Florin Cîțu: Primul raport finalizat la Primăria Capitalei a fost deja trimis la DNA

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că primul raport al controlului făcut la Primăria Capitalei a fost trimis la procurorii anticorupție.

„Să fie foarte clar pentru toată lumea : Primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA”, a scris Cîțu pe Facebook.

Într-o declarație de presă făcută astăzi, Cîțu a spus că în urma controlului făcut de Ministerul Finanțelor la Primăria Capitalei au fost identificate nereguli grave. Florin Cîțu a spus că ar fi vorba de un prejudiciu de aproximativ 200 de milioane de lei, echivalentul a 40 de milioane de euro.

"Aş vrea să ştiţi situaţia reală a finanţelor Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru că toţi trăim în acest oraş şi vrem să ştim cum au fost cheltuiţi banii în acest an. În primul rând, câteva informaţii generale. Veniturile Primăriei Municipiului Bucureşti în 2020 sunt undeva la 3,5 miliarde de lei. Acesta este bugetul, 3,5 miliarde de lei. Încasările în septembrie sunt la aproape 99%. Deci, au fost venituri la Primăria Municipiului Bucureşti", a spus Florin Cîţu.

El a precizat că a cerut un control al tuturor instituţiilor statului şi că acesta va fi realizat anual.

„Încă din primul moment când am venit la Ministerul de Finanţe am cerut o situaţie a controalelor activităţii financiare sau a modului în care au fost cheltuiţi banii publici în instituţiile statului. Am cerut acest lucru pentru toate instituţiile. Bineînţeles, situaţia pe care am primit-o a fost departe de a fi îmbucurătoare. Am găsit companii care nu au avut o analiză a situaţiei economice financiare făcută în ultimii 10 ani. în ultimii 15 ani. Inspecţia economică din Ministerul Finanţelor Publice a ocolit foarte multe dintre aceste companii ani la rând. Printre acestea era bineînţeles şi Primăria Municipiului Bucureşti şi atunci să ştiţi că aceste controale nu s-au făcut doar la Primăria Municipiului Bucureşti, se fac la mai multe companii. Sunt la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Economiei, sunt primării, alte primării din ţară. Le voi face pe toate. Acest controale se vor face la toate instituţiile publice şi se vor face anual pentru că, aşa cum am promis din prima zi la Ministerul Finanţelor Publice, mă interesează foarte mult cum sunt cheltuiţi banii publici", a spus el.

În replică, primarul general în funcție, Gabriela Firea, spune că acuzațiile sunt nefondate și că ministrul Finanțelor își face campanie electorală.

„Nu pot să spun decât că e de râs. Nu a găsit nimic. A început un control politic în decembrie anul trecut, au plecat inspectorii la Ministerul de Finanțe așa cum au venit și s-au întors spunând că dacă nu scriu ceva vor fi dați afară, sunt în vârstă, mai au puțin până la pensie și le este teamă. Prin urmare, s-au închis în birou și au scris. Nimic ilegal, nimic care să însemne vreo greșeală. Au descris niște fapte.

Avem disciplină financiară la primărie, nu știu dacă e la fel și la guvern. Cîțu este în campanie, vrea să fie senator”, a spus Gabriela Firea.

