Florin Cîțu: „Vaccinarea e singura soluție pentru depășirea pandemiei. It is that simple!”

Prim-ministrul Florin Cîțu a corelat, duminică, rata de vaccinare din București cu faptul că nu au fost raportate cazuri de coronavirus în ultimele 24 de ore în Capitală. Premierul a subliniat că vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia de coronavirus - „It is that simple”, a spus Cîțu.

„Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut zero (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!", a scris Florin Cîțu, duminică, pe Facebook.

De la începutul campaniei de vaccinare din România, 4,7 milioane de români s-au vaccinat anti-Covid, conform ultimelor date făcute publice de CNAV. Până acum, au fost administrate 8.880.515 doze de vaccin. Dintre vaccinați, 221.348 sunt imunizați doar cu prima doză, în timp ce 4.470.150 au fost vaccinați cu schema completă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Adrian Dumitru