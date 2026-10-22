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Florin Negruțiu și Radu Naum, față în față la masa dezbaterii, într-o nouă emisiune marca Digi FM

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Un bol cu subiecte, doi jurnaliști cu perspective diferite și nicio obligație de a cădea de acord. Din 23 octombrie, Florin Negruțiu și Radu Naum se întâlnesc la microfonul Digi FM într-o nouă emisiune săptămânală, în care actualitatea devine punctul de plecare pentru discuții despre oameni, mentalități și felul în care înțelegem realitatea contemporană.

În fiecare vineri, de la 13:00 la 14:00, cel mai nou format al stației propune o oră de dialog fără ocolișuri, unde contradicțiile nu închid dezbaterea, ci o fac și mai interesantă. „Negruțiu și Naum. Vineri, de la unu'” vine cu o abordare neconvențională: un jurnalist care privește lumea prin lentila evenimentelor sportive și unul care o descifrează cu ironie și spirit critic se regăsesc la aceeași masă pentru a analiza deschis subiectele momentului. Rezultatul? Un schimb de idei care nu se oprește la simpla prezentare a agendei zilei, ci caută să înțeleagă ce spune aceasta despre societatea în care trăim, valorile în care credem și felul în care ne raportăm unii la alții.

O performanță atletică poate orienta atenția colectivă spre importanța disciplinei și a recunoașterii publice, o măsură de reformare a sistemului de învățământ poate stârni curiozități despre nevoile generațiilor viitoare, o inovație în sectorul tehnologic poate invita la reflecție asupra capacității de adaptare a unui popor la o lume în continuă digitalizare, iar o criză de imagine poate constitui prilej de a vorbi despre încrederea în profesori, medici sau instituții. Dincolo de premisele în sine, adevărata miză o reprezintă înțelegerea contextului pe larg și a implicațiilor sale.

Nici mecanismul de selecție a temelor nu lasă prea mult loc previzibilului. La începutul fiecărei ediții, realizatorii trag la sorți ordinea în care își vor susține intervențiile, apoi fiecare extrage dintr-un recipient câte un bilețel cu subiectul pe care îl vor supune dezbaterii. De aici, conversația se construiește spontan, prin argumente, replici și viziuni care se completează sau se bat cap în cap. Departe de a impune un verdict universal sau de a căuta un consens, unicitatea proiectului stă în faptul că oferă publicului libertatea de a-și extrage propriile concluzii.

Cei doi amfitrioni sunt cunoscuți publicului general: Florin Negruțiu este, din 2015, o prezență constantă la Digi24, unde analizele sale socio-politice au devenit un reper pentru telespectatori, în timp ce Radu Naum este una dintre cele mai recognoscibile voci de la Digi Sport, unde moderează de ani buni emisiuni din universul fotbalului, alături de invitați consacrați. Tocmai această intersectare între stiluri și domenii complementare conferă emisiunii un caracter inedit, însă în spatele ei se află și o poveste cu rădăcini adânci: „De Radu mă leagă cel mai vechi exercițiu de admirație, încă de dinainte să intru în presă. Dacă-mi spunea cineva într-a doișpea că voi ajunge nu doar să lucrez în radio, la București, dar să și fac emisiune cu Naum, aș fi zis că e o farsă. Uite că lucrurile bune li se mai întâmplă și celor care știu să aștepte (așa, vreo 30 de ani)...”, mărturisește Florin Negruțiu.

La rândul său, Radu Naum întâmpină această colaborare ca pe o oportunitate de descoperire a unui teritoriu profesional mai puțin familiar, alături de un nume pe care îl apreciază: „Când Negruțiu apare, dau sonorul mai tare. Până acum n-am primit reclamații de la vecini. E un înainte și un după analizele lui, dure și drepte. N-am mai făcut niciodată radio. Greu să-mi imaginez un început mai bun decât alături de Florin”.

În premieră, ascultătorii postului vor avea acces și la înregistrările video, pe canalul de YouTube Digi FM, în timp ce transmisiunile LIVE vor putea fi urmărite în continuare pe frecvență, pe site sau în aplicația mobilă Digi FM, disponibilă în App Store și Google Play.

Despre Digi FM
Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

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