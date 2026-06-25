Ursul brun trebuie scos de pe lista speciilor protejate, pentru ca intervențiile vânătorilor să fie mai ușoare. Solicitarea a fost făcută la Bruxelles de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, în numele românilor care locuiesc în zonele montane. Oamenii se plâng că urșii le-au ajuns pe ogoare și în gospodării, dar nu se feresc nici să caute hrană pe străzile orașelor. În Covasna, de exemplu, mesajele RO-Alert sunt aproape la ordinea zilei, peste 150 numai de la începutul anului.

Oamenii din Sfântu Gheorghe trăiesc zilnic cu teama urșilor. Cum noaptea pericolul e mai mare, spun că își rezolvă treburile doar ziua.

„Noi seara nu ieșim, avem un nepot care merge în oraș, noi mergem după el. Normal că ne e teamă”, spune o femeie.

„Mi s-a părut că s-au înmulțit în ultima vreme foarte mult, enorm de mult! Foarte periculoși! De două ori m-au atacat”, mărturisește un bărbat.

Mesajele Ro-Alert sunt aproape la ordinea zilei în județul Covasna.

„În sate umblă urșii peste tot! Noi ne ocupăm cu agricultura și nu e, nu e bine... Sunt mulți! Până acum, numai în pădure erau, dar, acum, sunt pe câmp. Ne e frică, dar n-avem ce face... Săptămâna trecută ne-am întâlnit, era lângă cartofi”, spune o altă localnică.

Doar în ultima săptămână, un urs care și-a făcut apariția pe străzile orașului a fost împușcat de autorități.

„În apropierea uzinei de apă și a râului Olt, autoritățile locale au amplasat o cușcă pentru capturarea urșilor care frecventează această zonă”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Sunt multe apeluri care rămân fără rezolvare. Momentan, se alungă ursul, dar poate să revină după aceea. Ar fi nevoie de alte tipuri de intervenții, modificarea legislației, celebra Ordonanță cu cotele de vânătoare”, este de părere viceprimarul din Sfântu Gheorghe, Toth Csaba.

Aproape 150 de mesaje RO-Alert au fost emise de la începutul anului și până în prezent în județul Covasna. 21 dintre acestea, numai în Sfântu Gheorghe.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia