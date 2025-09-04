Live TV

Focar de antrax la o fermă din Vrancea. Proprietarul a ajuns la spital după ce a fost diagnosticat cu boala

Data publicării:
ferma oi stana
Foto cu caracter ilustrativ.

Un focar de antrax a fost confirmat la o fermă de oi și capre din localitatea Ciorăști, județul Vrancea. Proprietarul animalelor a fost și el diagnosticat cu boala și este internat în spital, iar autoritățile au impus măsuri stricte pentru a opri răspândirea, informează News.ro.

„Prefectura Judeţului Vrancea informează că, urmare a confirmării unui focar de antrax într-o exploataţie de ovine şi caprine din localitatea Ciorăşti, judeţul Vrancea, prefectul judeţului a convocat de urgenţă Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) pentru a coordona măsurile imediate de prevenire şi control a răspândirii bolii”, a transmis, joi, Prefectura Vrancea.

Sursa citată a precizat că proprietarul fermei afectate a fost diagnosticat cu această boală şi se află internat într-o unitate spitalicească de specialitate, unde primeşte îngrijirile medicale necesare.

„Focarul a fost confirmat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea, iar în exploataţia respectivă au fost dispuse imediat măsuri stricte pentru limitarea şi eradicarea bolii”, a mai transmis instituţia citată.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Vrancea, s-a dispus:

  • interzicerea mişcării animalelor din exploataţia afectată;
  • supravegherea zilnică a stării de sănătate a animalelor;
  • instituirea unei zone de restricţie în localităţile Ciorăşti şi Satu Nou;
  • vaccinarea de urgenţă a animalelor susceptibile;
  • neutralizarea cadavrelor de animale sub control sanitar-veterinar;
  • dezinfecţia păşunilor, adăposturilor şi mijloacelor de transport utilizate;
  • interzicerea organizării de târguri, expoziţii şi alte evenimente cu animale până la ridicarea restricţiilor.

Autorităţile au transmis şi o serie de recomandări pentru populaţie:

  • să respecte măsurile dispuse de autorităţi;
  • să evite achiziţionarea sau consumul de carne şi produse provenite din animale bolnave sau suspecte;
  • să anunţe imediat medicul veterinar ori autorităţile locale dacă apar suspiciuni privind îmbolnăvirea animalelor.

