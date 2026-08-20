Focar de variolă la oi și capre în Brăila. Autoritățile au mobilizat 50 de experți pentru a limita răspândirea bolii

O echipă mixtă formată din 50 de experți veterinari, printre care și directori ai Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din patru județe, desfășoară o amplă acțiune de control în județul Brăila, după confirmarea unui focar de variolă ovină și caprină în localitatea Măxineni.

Acțiunea este coordonată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și urmărește evaluarea situației epidemiologice din teren, identificarea tuturor animalelor susceptibile la boală și limitarea răspândirii virusului, arată comunicatul de presă al instituției.

1.562 de ovine, în cele patru stâne afectate

Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile locale, patru stâne din zonă sunt afectate, acestea având împreună un efectiv de 1.562 de ovine.

DSVSA Brăila a fost notificată de mai mulți proprietari de ovine din Măxineni, care au observat la animale semne clinice compatibile cu variola ovină și caprină.

Patru crescători s-au adresat medicului veterinar de liberă practică. În prezența medicului veterinar oficial din cadrul DSVSA Brăila au fost recoltate probe de la animalele suspecte.

Probele au fost trimise la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) din București, iar analizele de laborator au confirmat prezența virusului variolei ovine și caprine.

Printre simptomele observate s-au numărat secreții oculare și nazale, precum și leziuni și noduli la nivelul pielii, manifestări specifice acestei boli virale.

50 de experți, mobilizați pentru verificări în teren

ANSVSA a mobilizat în județul Brăila o echipă formată din 50 de specialiști din patru județe, inclusiv București.

„Am decis mobilizarea în teren a echipelor noastre de experți din patru județe, inclusiv București, pentru a limita răspândirea virusului. Protecția efectivelor sănătoase de ovine este prioritatea noastră numărul 1”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Specialiștii vor verifica în următoarele două zile situația din teren, cu accent pe circulația animalelor și respectarea măsurilor dispuse de autorități.

„Trebuie să verificăm foarte clar mișcările de animale și gradul de conformare cu măsurile pe care le-am impus. Situația epidemiologică impune intervenție rapidă, fermă și coordonată”, a mai spus Bociu.

Președintele ANSVSA le-a mulțumit crescătorilor care au semnalat apariția simptomelor.

„Le mulțumim fermierilor care au sesizat apariția semnelor clinice compatibile cu variola ovină și caprină. Au acționat responsabil. Vom reveni cu detalii la finalul acestei acțiuni”, a precizat acesta.

Controale intensificate pentru circulația animalelor

ANSVSA și structurile sale teritoriale monitorizează situația epidemiologică din județul Brăila și din județele învecinate, pentru a preveni extinderea bolii.

În paralel, autoritățile au intensificat controalele privind circulația și transportul ovinelor și caprinelor. Verificările urmăresc inclusiv prevenirea mișcărilor ilegale de animale, considerate una dintre principalele căi de răspândire a bolilor infectocontagioase.

ANSVSA precizează că majoritatea crescătorilor de ovine și caprine respectă legislația și colaborează cu medicii veterinari și cu autoritățile.

Variola ovină și caprină este o boală virală foarte contagioasă care afectează ovinele și caprinele. Autoritățile sanitar-veterinare trebuie să intervină rapid pentru limitarea și eradicarea focarelor.

Editor : Ana Petrescu