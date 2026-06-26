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Focuri de armă în centrul Capitalei. Polițiștii au prins doi traficanți de droguri

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polițist și uniforma de polițist
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Polițiștii au tras focuri de armă în centrul Capitalei, în urmărirea unor traficanți de droguri. În momentul în care suspecții au fost abordați de poliție, aceștia au luat-o la fugă și s-a oprit abia în momentul în care anchetatorii au tras focuri de avertisment.

Imaginile au fost filmate în sectorul 4 al Capitalei. Din informațiile Digi24, polițiștii îi urmăreau pe cei doi tineri, în vârstă de 23 și 24 de ani. În momentul în care ofițerii i-au abordat și i-au anunțat că sunt sunt polițiști, aceștia au fugit în direcții opuse automat și anchetatorii au plecat în urmărirea lor.

În imagini se vede că bărbații nu au răspuns somațiilor și, conform procedurilor pe care le au polițiștii, aceștia au tras focuri de avertisment.

Abia acela a fost momentul în care suspecții s-au oprit. Au fost încătușați, iar în momentul în care i-au percheziționat, polițiștii au găsit asupra lor o pungă cu substanțe interzise. Cel mai probabil este vorba despre canabis.

Cei doi au fost duși la audieri, iar în momentul de față ei sunt cercetați în în stare de libertate.

Editor : M.B.

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