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Video Focuri de armă la descinderile mascaților, în Slatina. Administratorul unui cimitir, reținut pentru cămătărie

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Captură Digi24
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Doi bărbați din județul Olt, administratorul cimitirului Strehareț din Slatina și directorul adjunct al companiei de apă, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de cămătărie și șantaj. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi împrumutat bani mai multor persoane și ar fi cerut dobânzi foarte mari. În timpul perchezițiilor, administratorul cimitirului ar fi ieșit cu o armă de vânătoare și ar fi tras focuri de armă asupra forțelor de ordine.

Potrivit anchetatorilor, cei doi bărbați sunt acuzați de mai multe persoane că le-ar fi împrumutat diverse sume de bani, solicitând ulterior dobânzi foarte mari.

Incidentul a avut loc în timpul perchezițiilor efectuate la locuința administratorului cimitirului Strehareț din Slatina. Conform informațiilor prezentate de anchetatori, acesta ar fi ieșit cu o armă de vânătoare și ar fi tras focuri de armă asupra polițiștilor și a luptătorilor din cadrul structurilor de intervenție.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta vizează acuzațiile de cămătărie și șantaj, urmând ca autoritățile să stabilească împrejurările exacte în care s-au produs faptele.

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Editor : C.A.

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