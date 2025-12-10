Live TV

Focuri de avertisment în Tulcea, după ce mai mulți tineri au fost prinşi în timp ce furau combustibil dintr-un camion militar

Data publicării:
Camion militar
Camion militar, imagine ilustrativă. Foto: Profimedia

Poliţiştii tulceni au prins în flagrant patru tineri care furau combustibil dintr-un camion militar, cei patru fiind reţinuţi abia după ce poliţiştii au tras focuri de avertisment, a anunţat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Cei patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, niciunul cu antecedente, au fost văzuţi de o persoană în timp ce sustrăgeau carburant dintr-un autocamion parcat în apropierea unei unităţi militare, iar aceasta a sunat la numărul unic de urgenţă 112.

„Echipajele Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliţiei municipiului Tulcea, acţionând în sistem integrat, au ajuns rapid la faţa locului, reuşind surprinderea în flagrant delict a celor patru persoane, care, la vederea forţelor de ordine, au fugit pe un teren viran din apropiere. Poliţiştii au pornit în urmărirea acestora, executând un foc de avertisment în plan vertical, întrucât persoanele urmărite nu s-au supus somaţiilor legale, fiind prinşi la scurt timp după aceea”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Tulcea.

Poliţiştii i-au identificat pe cei patru tineri, iar în apropierea autocamionului din care furau au descoperit un autoturism, în interiorul căruia se aflau mai multe recipiente din plastic ce conţineau carburant.

„Când au fost surprinşi de poliţişti, aceştia au sustras o cantitate foarte mică de combustibil", a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al IPJ Tulcea, Ionela Herda.

Tinerii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
Petrolier rusesc
2
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Lippstadt
3
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
4
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
drapelul uniunii europene
5
Nouă țări UE solicită prudență extremă în ceea ce privește politicile „Cumpărați produse...
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
muzeul luvru, oameni care stau la coadă la intrare
Hoţii jafului de la Luvru ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”. Ancheta din Senatul francez dezvăluie erori grave de securitate
catuse deschise langa ciocanelul de justitie
Șantaj în Vaslui: un cuplu a înscenat răpirea femeii pentru a obține 47.000 de euro. Cei doi au fost arestați
masina de politie
Doi polițiști transportau droguri și telefoane în închisoare Jilava. Ce au găsit procurorii la agenții de penitenciar
tanc si foc
Exercițiu militar cu muniţie de război în apropierea orașului Tulcea. Accesul civililor în zonă este restricționat
sticle pe stradă
Șeful unei firme din Tulcea ar fi raportat fals reciclarea a 2.550 tone de sticlă. Prejudiciul este uriaș: peste 5,1 milioane lei
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre...
Transnistria Tirasopol daily life
Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță...
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Când ar urma să fie luată o decizie privind salariul minim. Florin...
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images
Cum a ajuns un tânăr italian care voia să viziteze târgul de Crăciun...
Ultimele știri
Polonia și Germania își unesc forțele pentru un sistem comun de apărare anti-dronă
Cine ar putea să fie noul ministru al Apărării (Surse Digi24)
Victorie pentru România și Republica Moldova: cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de...
Fanatik.ro
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor...
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Are limbariță sau limbarniță? Cum este corect
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
45 de ani de la moartea lui John Lennon. Cine a fost cu el în ultimele clipe și unde e azi asasinul lui: L-am...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon?
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț