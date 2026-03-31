Forţele Aeriene Române au început o nouă misiune de poliţie aeriană. Detaşamentul „Carpathian Vipers”, dislocat în Lituania

Forţele Aeriene Române au început luni o nouă misiune de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO. Detaşamentul „Carpathian Vipers", alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, şi va asigura serviciul de poliţie aeriană în perioada aprilie – iulie 2026, anunță MApN.

Misiunea militarilor români este protejarea integrităţii spaţiului aerian al țărilor baltice şi reprezintă o componentă fundamentală a angajamentului NATO faţă de membrii săi.

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie şi intervenţia pentru clarificarea situaţiei aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Ţărilor Baltice”, precizează comunicatul citat de News.ro.

Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.

Prima misiune de Poliţie Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detaşament format din 67 de militari şi patru MiG -21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu".

Cea de-a doua şi cea de-a treia misiunea au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari şi patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă".

