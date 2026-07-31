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Forțele Navale Române, mobilizate pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2 de la Cernavodă

Data publicării:
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Forţele Navale Române execută misiuni de cercetare hidrografică. Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
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Din articol
Stare de alertă la nivel naţional

Forțele Navale Române au fost mobilizate pentru a sprijini menţinerea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, executând misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 şi kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecţiei Braţului Bala cu Dunărea Veche.

Guvernul a stabilit vineri o serie de măsuri de urgenţă pentru menţinerea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în contextul scăderii nivelului Dunării şi al necesităţii asigurării debitului de apă pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a centralei.

În sprijinul acestor măsuri, Forţele Navale Române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 şi kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecţiei Braţului Bala cu Dunărea Veche, a transmis vineri MApN.

Activitatea are ca obiectiv obţinerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers, destinat redistribuirii unei părţi a debitului către Dunărea Veche şi menţinerii unui nivel al apei care să permită asigurarea condiţiilor necesare funcţionării CNE Cernavodă, arată sursa citată.

Direcţia Hidrografică Maritimă din cadrul Forţelor Navale Române acţionează în zonă cu specialişti şi echipamente specifice pentru efectuarea măsurătorilor hidrografice şi batimetrice, determinarea configuraţiei albiei şi stabilirea parametrilor tehnici necesari fundamentării soluţiei de intervenţie.

Datele obţinute de specialiştii militari vor fi puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea situaţiei, pentru adoptarea şi implementarea, în regim de urgenţă, a soluţiilor tehnice necesare, transmit reprezentanţii MApN.

„Ministerul Apărării Naţionale, prin Forţele Navale Române, sprijină astfel efortul interinstituţional pentru menţinerea condiţiilor necesare funcţionării în siguranţă a infrastructurii energetice critice de la Cernavodă”, subliniază sursa citată.

Guvernul a luat măsuri pentru menţinerea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă şi pentru creşterea producţiei şi a importului de energie electrică, în condiţiile în care debitul Dunării este la cote istoric reduse, iar Nuclearelectrica a notificat deja partenerii contractuali cu privire la apariţia unui posibil eveniment de forţă majoră.

În şedinţa extraordinară de vineri, Guvernul a aprobat o hotărâre pentru a asigura finanţarea, în regim de urgenţă, a unei intervenţii temporare de redistribuire a debitelor la bifurcaţia Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

Stare de alertă la nivel naţional

A fost aprobată vineri Hotărârea CNSU pentru declararea stării de alertă la nivel naţional, pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producţiei de energie electrică.

Potrivit Hotărârii CNSU, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Apărării Naţionale analizează situaţia operativă şi identifică soluţiile necesare pentru creşterea nivelului apei din bazinul de retenţie al reactorului nr. 2 pentru a se putea menţine în funcţiune CNE Cernavodă.

Transelectrica dispune măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării Sistemului Energetic Naţional, inclusiv prin creşterea producţiei tuturor surselor disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.

Tot vineri, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut o discuţie telefonică cu vicepremierul Ucrainei, Denis Şmîhal, care deţine şi portofoliul energiei, pentru a furniza energie României în perioada următoare. În acest sens, Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii pentru un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei, în orele de seară.

Editor : M.I.

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