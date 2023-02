Forxiga este aprobată în Uniunea Europeană pentru tratamentul simptomatic al insuficienței cardiace cronice

Prima și singura terapie din insuficiența cardiacă cu beneficiu de mortalitate dovedit pe tot spectrul fracției de ejecție

Forxiga (dapagliflozin) a fost aprobată în Uniunea Europeană în vederea extinderii indicației în insuficiență cardiacă (IC) cu fracție de ejecție redusă (ICFEr), adresând pacienții pe tot spectrul fracției de ejecție a ventricului stâng (FEVS), inclusiv insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție moderată redusă sau păstrată (ICFEmr, ICFEp).

Aprobarea Comisiei Europene vine ca urmare a opiniei pozitive a Comitetului pentru Produse Medicamentoase de Uz Uman din Decembrie 2022 și are la bază rezultatele pozitive ale studiului clinic de fază III DELIVER1. Rezultatele analizei combinate prespecificate ale studiilor clinice de fază III DELIVER și DAPA-HF au stabilit, de asemenea, că Forxiga este prima medicației din insuficiența cardiacă care demonstrează reducerea mortalității pe întreg spectrul fracției de ejecție2.

Mene Pangalos, Vicepreședinte Executiv, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca, a declarat: “Această indicație extinsă pentru Forxiga în tratamentul insuficienței cardiace cronice simptomatice pe întreg spectrul fracției de ejecție va ajuta și mai mulți pacienți să beneficieze de acest medicament cu un profil de siguranță bun și recomandat de ghidurile internaționale. Redefinim tratamentul afecțiunilor cardio-renale prin intermediul beneficilor de salvare de vieți demonstrate de Forxiga, subliniind angajamentul AstraZeneca de a dezvolta soluții inovative care contribuie la adresarea complexității insuficienței cardiace pe tot spectrul bolii.”

Insuficiența cardiacă este o afecțiune cronică, care se agravează în timp3 și care afectează viața a 15 milioane de persoane la nivelul Europei4. Aproximativ jumătate din pacienții cu insuficiență cardiacă mor în primii 5 ani de la diagnostic5, în timp ce pacienții cu ICFEmr și ICFEp nu numai că au risc mai mare de deces sau spitalizări dar trăiesc și cu o povara crescută a simptomelor și a limitărilor din punct de vedere fizic, respectiv cu o calitate scăzută a vieții6.

Insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție moderat redusă și insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție păstrată sunt afecțiuni mult subdiagnosticate din cauza semnelor și simptomelor nespecifice, adeseori întâlnite și la alte boli cronice7. Aceste afecțiuni sunt deseori complicate de multiple boli interconectate, respectiv boala coronariană, obezitatea, diabetul zaharat, hipertensiunea cu istoric îndelungat și boala cronică de rinichi (BCR), evidențiind importanța managementului riscurilor pentru pacienții care trăiesc cu acest sindrom complex7.

Forxiga (cunoscut sub denumirea comercială de Farxiga în Statele Unite) este aprobată pentru tratamentul pacienților cu diabet zaharat tip 2, insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție redusă și boală cronică de rinichi în peste 100 de țări, inclusiv în Statele Unite, Uniunea Europeană, China, Japonia. Recent a obținut aprobări din partea autorităților de reglementare din Marea Britanie, Japonia și Turcia în vederea extinderii indicației de insuficiență cardiacă pentru a include pacienții pe tot spectrul fracției de ejecție a ventricului stâng (FEVS). Extinderea indicației din insuficiența cardiacă este în acest moment în evaluare în Statele Unite și alte țări.

Informații suplimentare

IC este o afecțiune cronică, pe termen lung, care se agravează în timp3. Afectează aproape 64 de milioane de oameni la nivel global8 și este asociată cu morbiditate și mortalitate substanțiale5. IC cronică este cauza principală de spitalizare pentru persoanele peste 65 de ani și reprezintă o povară clinică și economică semnificativă9. Există mai multe tipuri de IC, definite adesea de FEVS (fracția de ejecție a ventriculului stâng), o măsurare a procentului de sânge care părăsește inima de fiecare dată când aceasta se contractă, incluzând: ICFEr (FEVS mai mică sau egală cu 40%), ICFEmr (FEVS 41-49%) și ICFEp (FEVS mai mare sau egală cu 50%)7. Aproximativ jumătate dintre pacienții cu IC au ICFEmr sau ICFEp, cu puține opțiuni terapeutice disponibile7,10.

ICFEr = Insuficiență Cardiacă cu Fracție de Ejecție redusă

ICFEmr = Insuficiență Cardiacă cu Fracție de Ejecție moderat redusă

ICFEp = Insuficiență Cardiacă cu Fracție de Ejecție păstrată

DAPA-HF

DAPA-HF (Dapagliflozin And Prevention of Adverse-outcomes in Heart Failure) a fost un studiu internațional, multicentric, cu grupuri paralele, randomizat, dublu-orb, de fază III, în care au fost incluși 4.744 de pacienți cu ICFEr, cu și fără diabet zaharat de tip 2 (DZ2), conceput pentru a evalua efectul Forxiga 10 mg, în comparație cu placebo, administrat o dată pe zi, în plus față de standardul de îngrijire constând dintr-un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) sau un blocant al receptorilor de angiotensină (BRA). Obiectivul primar a fost timpul până la prima apariție a decesului CV, a spitalizării pentru IC (sIC) sau a unei vizite la departamentul de urgență din cauza IC. Durata mediană a urmăririi a fost de 18,2 luni 2,4. Obiectivele secundare au inclus numărul total de sIC (inclusiv internările repetate) și decesele CV, modificarea de la valoarea inițială la 8 luni în scorul total al simptomelor din Chestionarul de Cardiomiopatie Kansas City (KCCQ)11.

DELIVER

DELIVER a fost un studiu de fază III, internațional, randomizat, dublu-orb, cu grupuri paralele, controlat cu placebo, determinat de evenimente, conceput pentru a evalua eficacitatea Forxiga, în comparație cu placebo, în tratamentul pacienților cu IC cu FEVS mai mare de 40%, cu sau fără diabet zaharat tip 2 (DZ2). Forxiga a fost administrat o dată pe zi, în plus față de terapia de bază (standardul local de îngrijire pentru toate comorbiditățile, inclusiv diabetul și hipertensiunea arterială, cu excepția utilizării concomitente a unui inhibitor SGLT2). DELIVER este cel mai mare studiu clinic de până acum la pacienții cu IC cu FEVS peste 40%, cu 6.263 de pacienți randomizați12.Obiectivul primar compus a fost reprezentat de timpul până la apariția primului deces de cauză cardiovasculară, prima spitalizarea sau o vizită la departamentul de urgență din cauza IC. Obiectivele secundare includ numărul total de evenimente cauzate de IC (spitalizare sau vizită la departamentul de urgență) sau deces de cauză cardiovasculară, modificarea de la valoarea inițială la 8 luni în scorul total al simptomelor din Chestionarul de Cardiomiopatie Kansas City (KCCQ), timpul până la apariția decesului de cauză cardiovasculară și a decesului de orice cauză12.

Forxiga

Forxiga (dapagliflozin) este primul reprezentant al unei noi clase de inhibitori orali ai SGLT2, fiind administrat o dată pe zi. Cercetările au arătat eficacitatea Forxiga în prevenirea și întârzierea bolilor cardiorenale, protejând în același timp organele - constatări importante, având în vedere legăturile de bază dintre inimă, rinichi și pancreas11,13,14. Deteriorarea unuia dintre aceste organe poate duce la cedarea celorlalte, contribuind la principalele cauze de deces la nivel mondial, inclusiv diabetul de tip 2 (DZ2), IC și boala cronică de rinichi (BCR)8,15-17.

Forxiga este aprobat pentru adulți și copii cu vârsta de 10 ani și peste pentru tratamentul insuficient controlat al diabetului zaharat tip 2 (DZ2), ca adjuvant la dietă și exerciții fizice. Forxiga este, de asemenea, aprobat pentru tratamentul ICFEr și tratamentul bolii cronice renale (BCR), pe baza rezultatelor studiilor de fază III DAPA-HF și DAPA-CKD.

AstraZeneca in CVRM

Divizia de Cardiovascular, Renal și Metabolism (CVRM), parte a BioPharmaceuticals, reprezintă una dintre principalele domenii ale AstraZeneca și este un factor important de creștere pentru companie. Printr-o abordare științifică a înțelegerii conexiunilor de bază dintre inimă, rinichi și pancreas, AstraZeneca investește într-un portofoliu de medicamente pentru protecția acestor organe și îmbunătățirea evoluției pacienților, prin încetinirea progresiei bolii, reducerea riscurilor și combaterea comorbidităților. Ambiția companiei este să îmbunătățească sau să oprească cursul natural al bolilor CVRM, având potențialul de a regenera organele și de a restabili funcțiile acestora, continuând să furnizeze descoperiri științifice transformatoare care îmbunătățesc practicile de tratament și sănătatea în bolile cardiovasculare, pentru milioane de pacienți din întreaga lume.

AstraZeneca

AstraZeneca este o companie biofarmaceutică globală bazată pe știință, centrată pe descoperirea, dezvoltarea și comercializarea de medicamente inovatoare care sunt eliberate pe bază de prescripție medicală în: oncologie, boli rare, precum și în bolile cardiovasculare, renale și metabolice, în patologiile respiratorii și imunologie. Cu sediul în Cambridge, Marea Britanie, AstraZeneca operează în peste 100 de țări iar medicamentele sale inovative sunt utilizate de milioane de pacienți în toată lumea. Vă rugăm să vizitați www.astrazeneca.com

pentru mai multe detalii.

