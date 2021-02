Fost patron de magazin, numit manager de spital: „Unde ați profesat ca jurist?” „În cadrul firmei mele! Eu m-am ocupat de toate”

Spitalul de Psihiatrie Săpunari a devenit miză mare pentru politică și politicieni. Președintele Consiliului Județean Călărași a numit în funcția de manager interimar al spitalului o femeie care a avut afaceri cu magazine alimentare în Lehliu Gară și comuna Dor Mărunt. Femeia susține că este îndreptățită să ocupe funcția datorită experienței sale ca jurist. Întrebată unde a profesat ca jurist, a răspus că a fost juristul firmei personale, care s-a ocupat de magazinele din Lehliu Gară și Dor Mărunt. Președintele Consiliului Județean Călărași a refuzat să-și explice, public, alegerea.

-Gavrilă Ion mă numesc, sunt directorul financiar al acestei instituții.

-Da. Vrem să discutăm și noi cu doamna manager Stamate.

-Astăzi nu este.

-Nu este?

-Nu știu. Acum am venit și eu.

-Ce o recomandă pe doamna Stamate pentru funcția de manager interimar? Aveți idee?

-Lasă-mă un pic, da?

-Doamna manager Stamate. Încă o dată.

-Da.

-Ce o recomandă pe domnia sa pentru funcția aceasta de manager?

-Avem purtător de cuvânt, o să vă pun în legătură cu el, vă dă răspunsul la toate întrebările.

-Dar opinia dumneavoastră?

-Poftim?

-Dumneavoastră nu aveți o opinie personală? Trebuie purtător de cuvânt?

-Dom-ne... astea sunt legile. La noi orice instituție trebuie să le respecte. Da? Haideți! Noi avem la ora 10 ședință la Consiliul Județean. Eu am venit să iau niște documente să mă prezint la ședință.

-Încă o dată vă întreb: Ce o recomandă pe doamna Stamate în funcția de manager interimar?

-Deci nu pot să îți dau un răspuns la această întrebare!

-Am înțeles!

*

-Erau alte persoane îndreptățite sau mai îndreptățite să ocupe această funcție?

-Pfffff...

-Sincer! Uitați-vă la mine și fiți sincer!

-Eu mă uit și vă spun sincer: Îndreptățit să ocupe această funcție, v-am spus: Nu eu hotărăsc!

-Am înțeles! Încă o dată vă întreb: Dintre toți angajații acestui spital, nu era altcineva mai competent, profesional, ca doamna Stamate?

-Dintre angajații acestui spital, cineva care să conducă această unitate... un doctor putea să fie! Poate vedea mai bine, altfel, situația! O altă persoană care... Nu știu... Care avea o altă viziune. Poate, să zicem. Dumneavoastră vedeți: acest spital este foarte mare! Noi avem 5 hectare și ceva care le administrăm.

Pentru administrarea celor 5 hectare de teren și clădiri ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari, s-a implicat politica. Președintele Consiliului Județean Călărași a a eliberat din funcție fostul manager și a numit altul, interimar. Pe Laura Stamate. 46 de ani, fost asistent medical la Ambulanța Călărași, jurist al firmei de familie care administrează mici prăvălii în Lehliu Gară și comuna Dor Mărunt. De altfel, Laura Stamate este convină că experiența de jurist al magazinelor familiei o îndreptățește să fie manager. La spitalul de psihiatrie:

Laura Stamate: De 12 ani nu mai lucrez la Ambulanța Călărași. Mi-am ocupat timpul cu o afacere privată, perioadă în care am făcut și facultatea de Drept. Sunt jurist, nu sunt inginer, nu sunt numită acolo ilegal. Au analizat, dumnealor, dosarul și au respectat numirea mea în condițiile legii.

Reporter: Spuneți-mi dacă mai dețineți magazinele pe care le aveți deschise la Dor Mărunt și la Lehliu Gară, vă rog?

Laura Stamate: Dacă tot sunteți informat de afacerea mea, probabil că știți că nu mai dețin aceste magazine.

Reporter: Doamna Stamate, unde ați profesat ca jurist, până acum?

Laura Stamate: În cadrul firmei mele! Eu m-am ocupat de toate, de tot ceea ce este legat din punct de vedere administrativ și...

Reporter: Deci ați fost juristul firmei care administrează, care a administrat, două magazine?!

Laura Stamate: Da!

Reporter: Ați spus că aveți experiență de jurist. Dar...

Laura Stamate: Știu unde doriți dumneavoastră să ajungeți. Cred că este suficient! Ați putea să mergeți la Consiliul Județean, să aflați toate informațiile de acolo, de ce, de acolo, s-a hotărât numirea mea și nu a altei persoane!

Am fost și la Consiliul Județean Călărași. Președintele n-a vrut să motiveze numirea Laurei Stamate. Ne-a transmis mesajul prin intermediul responsabilului cu relații mass-media.

-Din păcate nu vă poate primi astăzi! Exact cum am preconizat. Pentru că sunt multe întâlniri pe agendă, deja programate, de ieri. Și așa cum am spus, Are și o conferință de presă, astăzi, la ora 12.00. Dacă vă pot ajuta...

-Conferință de presă?

-Da!

-Unde?

-La spital!

-O să vreau să particip la conferința de presă!

-Fără probleme! Veniți!

Am mers la conferința anunțată, în locul anunțat, dar președintele Consiliului Județean Călărași n-a mai ajuns! Managerul spitalului județean Călărași, Bogdan Mihai, ne-a transmis că oficialul județului și-a anulat întâlnirea cu presa din cauze personale. N-a mai explicat, astfel, nici ce l-a determinat, exact, s-o numească în funcția de manager al Spitalului de Psihiatrie Săpunari pe un fost administrator de magazine în Lehliu Gară și Dor Mărunt.