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Fost polițist, rămas fără serviciu după ce a fost prins cu mită, a îmbrăcat uniforma pentru a face rost de bani amendând șoferi

Data actualizării: Data publicării:
politist de la rutiera opreste masini
Foto: Captură Digi24
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Din articol
Bărbatul, fost agent de poliție

Un arădean cercetat pentru uzurpare de calităţi oficiale şi înşelăciune, ambele în formă continuată, a fost reţinut de către poliţiştii din Bihor şi ulterior arestat preventiv, fiind acuzat că, îmbrăcat în uniformă de poliţie, ar fi oprit în trafic o femeie care conducea o maşină înmatriculată în străinătate şi căreia, sub pretextul încălcării legislaţiei rutiere, i-ar fi cerut 2.200 de lei pentru a-i restitui permisul auto. Femeia i-ar fi dat bărbatului suma solicitată, fără a primi în schimb vreun document care să ateste achitarea acesteia. Presupusul infractor a procedat în acelaşi mod şi în ziua următoare, de această dată înşelat fiind un bărbat, cu suma de 3.000 de lei.

Poliţia Judeţeană Bihor informează, luni, că la data de 5 iulie, în urma administrării probelor, poliţiştii Secţiei 5 de Poliţie Rurală Oradea au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din comuna Şiria, judeţul Arad, cercetat pentru uzurparea de calităţi oficiale în formă continuată (două acte materiale) şi înşelăciune în formă continuată (două acte materiale), relatează News.ro.

Din cercetări a reieşit că, la data de 25 iunie, în jurul orei 16.30, bărbatul, îmbrăcat în uniformă de poliţie, ar fi oprit în trafic o femeie de 28 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în străinătate, pe DN1, în localitatea Oşorhei, judeţul Bihor.

„Bărbatul i-ar fi spus femeii că aceasta ar fi încălcat legislaţia rutieră, faptă pentru care ar fi urmat să i se suspende exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, solicitându-i 2.200 de lei pentru a-i restitui permisul de conducere. În consecinţă, femeia i-ar fi înmânat bărbatului suma solicitată, fără a primi în schimb vreun document care să ateste achitarea sumei”, precizează sursa citată.

De asemenea, la data de 26 iunie, în jurul orei 15.30, acelaşi bărbat, îmbrăcat în uniformă de poliţie, ar fi oprit în trafic un bărbat, de 51 de ani, care se deplasa cu autoturismul personal, înmatriculat în străinătate, tot pe D.N.1, în localitatea Oşorhei, judeţul Bihor şi, tot pentru o presupusă încălcare a legislaţiei rutiere, pentru a evita presupusa suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, i-ar fi solicitat să achite pe loc 5.000 de lei, ca sancţiune contravenţională, bărbatul înmânându-i acestuia 3.000 de lei.

Potrivit IPJ Bihor, la data de 6 iulie, poliţiştii Secţiei nr.5n de Poliţie Rurală Oradea din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor l-au prezentat pe bărbatul de 41 de ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, iar procurorul s-a adresat Judecătoriei Oradea, cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Oradea a admis propunerea procurorului şi a dispus faţă de acesta măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Poliţiştii Secţiei nr.5 de Poliţie Rurală Oradea continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, în vederea documentării întregii eventuale activităţi infracţionale a celui în cauză.

Bărbatul, fost agent de poliție

Potrivit Bihoreanul, bărbatul este un fost agent de poliție din Arad, care a demisionat în primăvară după ce a fost prins luând mită. El a fost arestat, luni, la Oradea după ce, rămas fără job, dar cu datorii uriașe la jocurile de noroc, a ieșit la „vânătoare” ilegală de șoferi pe DN1, în Oșorhei. De la o șoferiță cu un BMW înmatriculat în Elveția, a „stors” 2.200 de lei, iar de la şoferul unui Range-Rover a luat alţi 2.300 lei

Individul, despre care Bihoreanul a aflat că se numeşte S.D.P., a fost agent de poliție în Arad și a demisionat, după ce, în februarie acest an, ofițerii Direcției Generale Anticorupție l-au prins în flagrant în timp ce primea 1.500 de lei de la un șofer pe care îl oprise în trafic. Agentul de poliție a fost arestat preventiv pe 3 februarie, iar pe 27 martie a fost plasat sub control judiciar în timpul anchetei declanşate pe numele lui de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Cercetările au scos la iveală faptul că era dependent de jocurile de noroc şi, până să fi fost prins în flagrant, a mai luat mită, în două situaţii.

Rămas fără slujbă după demisie, acesta a găsit o metodă proprie de a face rost de bani, de această dată „în deplasare”: s-a îmbrăcat în uniformă și a ieșit la „vânătoare” de șoferi pe DN 1, în Bihor.

Editor : Liviu Cojan

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