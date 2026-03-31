Exclusiv Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din România

danila
Foto: Stefan Danila/ Facebook

Generalul Ștefan Dănilă, fost șef al statului major, a spus la Digi24 că există riscul ca Iranul să țintească baze americane din România. „Nu aș spune că România nu are o problemă”, a adăugat el. Declarația vine după ce Iranul a anunțat că va reacționa pe plan politic și juridic în cazul în care țara noastră permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului.

„Mesajul iranian nu a fost neapărat o amenințare, a fost mai mult o atenționare, dar nu aș spune că România nu are o problemă, pentru că în România sunt baze americane și iranienii au spus de la început că bazele americane fac obiectul - sau identifică aceste baze ca ținte pentru ei. Fiind baze în România, automat trebuie să avem în vedere și acest lucru, adică există posibilitatea ca iranienii să vizeze aceste baze, așa cum au vizat și alte baze. Bazele cele mai apropiate, cele mai accesibile pentru armamentul lor sunt bazele americane din Golf”, a spus Dănilă.

El crede că, înainte de expirarea ultimatumului de 10 zile dat de președintele american iranienilor pentru a ajunge la un acord, operațiunile miliare se vor intensifica.

„Este foarte probabil ca în apropierea expirării celor 10 zile, adică aproape de 6 aprilie, să vedem și noi acțiuni foarte, foarte puternice, foarte violente din partea armatei americane, din partea aviației, cu avioane B2, cu bombe foarte puternice, putem să vedem și acțiuni de-ale Forțelor de Operații Speciale și ale forțelor care se se deplasează acum către Golf, formează un dispozitiv de de atac”, a spus generalul.

„Eu nu cred că va fi un război de scurtă durată. Cred că evaluarea făcută inițial - deși secretarul de stat Rubio ne asigură că obiectivele Statelor Unite au fost clare de la începutul agresiunii și că sunt atinse în mare parte și vor fi finalizate într-un termen scurt - cred în continuare că decizia de a lovi Iranul a fost o decizie greșită, că mai ales decizia de a lichida ayatollahul a fost o decizie greșită. Obiectivele declarate ale Statelor Unite de a anihila orice fel de posibilități de dezvoltare a mijloacelor nucleare și a rachetelor balistice, acestea sunt perfect perfect justificabile”, a adăugat el.

Dănilă a vorbit și despre posibilitatea ca România să producă drone pentru Ucraina, în cadrul programului european SAFE, și de unele temeri apărute în mediul online că acest lucru ne-ar face vulnerabili în fața Rusiei.

„Vulnerabilitatea nu vine neapărat din furnizarea de drone. Vulnerabilitatea vine din capacitatea noastră de apărare. În momentul în care România este capabilă să producă drone performante, este capabilă să producă muniție și armament, nu aș spune că acest lucru face România mai vulnerabilă. Dimpotrivă. Este foarte important ca România să aibă o capacitate industrială suficientă, în așa fel încât să-și alimenteze propria armată și, dacă e posibil, să ajute și să furnizeze echipamente militare și armament altor state. Acum avem un parteneriat cu cu Ucraina. Nu văd care este problema. Aceasta nu înseamnă efectiv că noi devenim devenim cobeligeranți în războiul din Ucraina”, a explicat el.

Editor : M.B.

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Țeapa pe care și-a luat-o un fost stelist în România. Ce a pățit: „Mulți oameni ne-au înșelat”
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Ofertă de 25.000 de euro lunar imediat după ce a fost chemat de Mircea Lucescu la națională. Exclusiv
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Se poate dezbate moştenirea după o casă cumpărată cu o chitanţă de mână? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Cum a schimbat războiul din Ucraina aspectul câinilor de pe front: secretul care-i ajută să nu declanșeze...
Newsweek
Pensionar, umilit cu o pensie de 1.560 lei. Pe ce salariu a muncit 30 ani? 1.300.000 pensionari iau mai puțin
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”