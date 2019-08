Chestorul Paolo Sartori, fost director din INTERPOL pentru Europa de Est, care a petrecut 17 ani în România, a vorbit la Digi24 despre cazul de la Caracal. El spune că Gheorghe Dincă, principalul suspect, nu se pliază pe profilul traficantului de persoane, în sensul că aceștia nu-și violează și omoară victimele, și că bărbatul nici nu se află în bazele de date din Italia, legat de vreo infracțiune. Pe de altă parte, spune Sartori, anchetatorii nu ar fi trebuit să oprească cercetările la fața locului, în condițiile în care nu au dovezi nici că Alexandra Măceșanu a fost ucisă, nici că ar mai fi în viață.

Întrebat dacă Alexandra ar putea fi victima traficului de persoane și dacă este posibil să fi ajuns în Italia, Sartori a spus: „Eu m-am interesat un pic si referitor la acest caz am auzit colegii că nu sunt informații despre asta. Cel arestat pentru acest tragic eveniment a trăit în Italia, dar în baza noastră de date nu avem evidențe despre ce a făcut și din ce informații avem noi nu are legătură cu rețele de trafic de persoane”.

Sartori spune că, pentru a afla dacă suspectul este sau nu implicat în trafic, anchetatorii trebuie să vadă ce legături are, ce a făcut până atunci, în ce mediu a trăit.

„Din ce am citit eu, mi se pare că e o persoană... adică un traficant de persoane nu are intenția să omoare persoana traficată. Ei de obicei nu fac actele de violență fizică personală, de viol. Ei se ocupă doar de profit. Mie mi se pare ca asta este o persoană cu probleme mari din punct de vedere psihic”, a spus Paolo Sartori.

Întrebat dacă, din perioada în care a stat în România, are suspiciuni că ar exista implicări ale unor polițiști în rețele de crimă organizată, Sartori a spus: „Dacă vorbim despre cazul specific, nu am evidențe concrete, dar normal că corupția există peste tot în lume. Important e ca sistemul să fie săntos. Când sistemul de poliție, de parchet, dacă află că anumite persoane din sistem sunt implicate în corupție, important e să intervină”.

Paolo Sartori spune, pe de altă parte, că în general nu e normal ca cercetările la fața locului să fie întrerupte, mai ales în condițiile în care anchetatorii nu nu au dovezi nici că Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, cele două fete dispărute, au fost ucise, nici că ar mai fi în viață.

„Nu ar trebui să faci așa. Ar trebui să se facă fără oprire tot felul de activități și investigații. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo și de ce s-au oprit cercetările, dar nu e normal. Noi în Italia avem un protocol, mai ales dacă vorbim de minori, în timp real se anunță tuturor că copilul ăsta a dispărut. Dacă sunt persoane majore și se consideră că voluntar au vrut să plece, vor fi anunțate, dar dacă sunt suspiciuni că au fost victimele unor crime - și aici era mai mult decât o suspiciune, fata a sunat la 112 - imediat toate structurile acționează și fără oprire încearcă să afle ce s-a întâmplat”, a spus Paolo Sartori.

Fostul responsabil INTERPOL a spus că există legături între crima organizată din Italia și cea din România.

„În ultimele luni a fost și o condamnare în Italia pentru spălare de bani a patru italieni și un cetățean român. Erau implicați în gestionarea gropilor de gunoi. E doar ultimul exemplu. În aproximativ 17 ani în care am lucrat în România am aflat multe si am făcut foarte multe anchete împreună cu colegii români”, a spus Sartori.