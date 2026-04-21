Live TV

Fosta directoare de la DSP Braşov, trimisă în judecată după ce ar fi avertizat spitalele că urmează să fie controlate

Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română

Fosta directoare executivă a Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, Ancuţa-Ofelia Blănaru, a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, sub control judiciar, în dosarul în care este acuzată că ar fi avertizat reprezentanţii a două spitale că urmează să fie controlate.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată la data de 17 aprilie, a inculpatei, la data faptelor director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, respectiv inspector sanitar în cadrul aceleiaşi instituţii, pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (dintre care una în formă continuată), se arată într-un comunicat al DNA transmis marţi.

Potrivit anchetatorilor, există probe din care rezultă că, în perioada 2021-2025, Ancuţa-Ofelia Blănaru ar fi divulgat, în patru situaţii distincte, către reprezentanţi ai Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, faptul că Direcţia de Sănătate Publică Braşov urma să efectueze controale la nivelul unităţii medicale în perioada imediat următoare.

„Prin încălcarea caracterului confidenţial al inspecţiilor sanitare, inculpata ar fi oferit indicaţii unui medic-şef de secţie sau unor asistente-şefe din cadrul spitalului, astfel încât aceştia să se pregătească în mod corespunzător. În special, li s-ar fi solicitat să asigure un nivel ridicat de curăţenie şi să remedieze neconformităţile constatate anterior de inspectorii DSP, pentru ca secţiile verificate să nu fie sancţionate pentru încălcarea normelor din domeniul sănătăţii publice”, arată sursa citată.

Totodată, la data de 6 octombrie 2025, Blănaru Ancuţa-Ofelia ar fi divulgat unui reprezentant al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov faptul că Direcţia de Sănătate Publică Braşov urma să efectueze, în ziua următoare, o inspecţie sanitară la nivelul unităţii medicale. Scopul ar fi fost ca personalul să se pregătească în mod corespunzător, în special în ceea ce priveşte prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, iar prin această acţiune, a fost încălcat caracterul confidenţial al inspecţiei, menţionează sursa citată.

Conform comunicatului DNA, inculpata ar fi beneficiat, din partea angajaţilor spitalului, de facilitarea şi urgentarea internării unor persoane apropiate, precum şi de programarea mai rapidă a acestora. Fosta şefă DSP Braşov ar fi dezvăluit dinainte iminenţa controlului pentru a evita sancţionarea spitalului pentru nerespectarea normelor din domeniul sănătăţii publice şi pentru a obţine, în schimb, acces preferenţial la anumite servicii medicale publice.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că niciuna dintre persoanele informate de inculpată nu ar fi fost sancţionată.

Sancţiunile ar fi fost aplicate, în principal, personalului medical sau auxiliar care nu avea cunoştinţă despre control.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Braşov, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
