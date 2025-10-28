Fostă directoare de liceu din Buzău, după moartea doctoriței Ștefania Szabo: „O funcţie publică este fascinantă, dar «muşcă» din tine”

Fosta directoare a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Buzău, Camelia Voicu, care şi-a anunţat demisia în vara acestui an, a făcut, marţi, o postare emoţionantă în contextul morţii directoarei medicale a SJU Buzău, Ştefania Szabo.

Camelia Voicu a explicat adevăratele motive ale retragerii sale din funcţie. Deşi iniţial a invocat „motive personale”, aceasta a dezvăluit că, în realitate, decizia a fost determinată de probleme serioase de sănătate şi de epuizarea acumulată după aproape un deceniu de activitate intensă, potrivit News.ro.

„Poate că internarea pe care am avut-o în luna mai 2025 a fost un semnal de alarmă pentru mine, diagnosticul fiind diabet decompensat, asezonat cu pusee de hipertensiune. Un semnal de alarmă care m-a determinat să mă retrag din funcţia pe care o ocupam de aproape 10 ani”, a scris, marţi, pe Facebook, fosta directoare de liceu.

Camelia Voicu a vorbit despre presiunea uriaşă pe care o presupune o funcţie de conducere într-o instituţie publică şi despre pericolul de a ignora propriile limite.

„O funcţie publică este fascinantă, dar «muşcă» din tine. Cât eşti în activitate, adrenalina te susţine, dar odată ajuns acasă, nu mai poţi face nimic altceva. Este vorba despre rezistenţa fizică şi psihică, despre dăruirea puterilor tale celor din jur, dar nu şi celor de acasă, care ajung adesea neglijaţi”, mai spune Voicu.

Fosta directoare subliniază importanţa de a şti când trebuie să te opreşti, înainte ca stresul să devină o ameninţare pentru viaţă: „Este frumos să te dăruieşti comunităţii, dar trebuie să ştii să te opreşti. Când simţi că nu mai poţi, să fii sincer cu tine însăţi şi să te opreşti. Nimeni nu este de neînlocuit pe lumea asta, poate doar ca mamă pentru copilul ei.”

În mesajul său, aceasta aminteşte şi de recentele tragedii care au marcat lumea educaţiei şi a sănătăţii – moartea subită a unei doctoriţe de 37 de ani şi a unui director din Republica Moldova, la doar 35 de ani – pe care le consideră semnale de alarmă pentru toţi cei care trăiesc sub presiunea responsabilităţilor publice.

„Să nu uităm că cea mai importantă valoare personală este viaţa, dar trăită cu sănătate, linişte şi echilibru”, a încheiat fosta directoare, mulţumind celor care i-au fost alături şi transmiţând condoleanţe familiilor celor doi tineri manageri.

Directoarea medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

