O fostă membră a partidului SOS, Amalia Bellantoni, a fost reținută împreună cu soțul acesteia. Ei sunt acuzați că au agresat doi vecini, cărora ulterior le-au furat și telefoanele mobile, informează Digi24.

La conflict ar mai fi participat un bărbat care l-ar fi ajutat pe soțul fostei politiciene SOS să-i agreseze pe cei doi bătrâni.

Acum el este căutat de poliție.

Amalia Bellantoni și soțul acesteia au fost audiați în urmă cu puțin timp.

Amalia Bellantonia a refuzat să facă declarații. După ce au fost agresați, cei doi vârstnici au scos telefoanele să filmeze. Acela a fost și momentul când fosta politiciană le-a luat telefoanele. Ulterior, bătrânii au sunat la 112.

Poliția continuă cercetările în acest caz.

Sesizare la CCR împotriva Dianei Șoșoacă

Amalia Bellantoni este persoana care a sesizat Curtea Constituțională cu privire la candidatura Dianei Șoșoacă, iar CCR a anulat înscrierea ei în cursa prezidențială.

La scurt timp după anunțul CCR privind Diana Șoșoacă, Amalia Bellantoni a sărbătorit într-un live de 15 minute pe Facebook anunțul. Ea i-a mulțumit lui Dumnezeu și a spus despre Diana Șoșoacă că nu are „ce căuta” la alegerile prezidențiale și că a „dus naționalismul în derâdere”. „La masa asta stătea Diana Șoșoacă și ne spunea ce înseamnă să fii patriot. Azi mulțumesc lui Dumnezeu și judecătorilor de la CCR pentru că au analizat probele depuse”, a mai afirmat ea.







